Пловдивската опера открива сезона с галаконцерт от 18,30 часа днес в двора на Катедрален храм "Успение Богородично". Спектакълът е част от традиционната поредица от концерти на открито "Класик OPEN AIR". В програмата са включени арии и ансамбли от опери на Белини, Доницети, Верди, Пучини, Джордано, Дворжак, Бизе.

Диригент е Якопо Сипари ди Пескасероли, а солисти са: Александър Носиков, Вера Гиргинова, Вероника Дженсен - гост, Георги Султанов, Евгения Ралчева, Марк Фаулър, Мила Михова - гост, Свилен Николов, Таня Иванова, Мария Анастасова, Христина Румелиоти и Момчил Караиванов. Оркестърът на Опера Пловдив ще допълни неповторимата атмосфера.

Якопо Сипари ди Пескасероли е с много богата професионална биография. Дирижирал е Istanbul National Symphony Orchestra, National Theatre Orchestra of Serbia, Puccini Philharmonic Orchestra, Symphony Orchestra of Zapopan (Mexico), National Symphony Orchestra of Radio and Televison of Ukraine, National Symphony Orchestra of Thessalonika - Greece, National Symphony Orchestra of Mexico, Philharmonic Orchestra of Benevento, National Philharmonic Orchestra of Mongolian State и др.

Проектът на Опера Пловдив символично обединява пловдивските тепета като обща сцена за култура и подчертава потенциала им за развитие като градски пространства за артистични събития. Концертът е част от програмата на Културния календар на града, а входът е свободен.

В минали години такива събития са се провеждали на най-забележителните места в града - Часовниковата кула на Сахат тепе, в подножието на Бунарджика до Акведукта. Така пловдивчани и гостите на града се наслаждаваха на класическа музика в необичайна обстановка.

Още за събитията в Пловдив днес четете в най-добрия гид - https://spravochnik.marica.bg/.