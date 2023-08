Ако сте в Пловдив: 150 елитни котки мяукат на „Колодрума“

Днес в зала „Колодрума“ се открива международна изложба на котки. Събитието е с вход свободен и ще тече в интервала между 10 и 17 часа.

Любители и познавачи ще имат възможност да видят на живо страхотни представители на различни породи котки, събрани от страната и чужбина, които ще премерят хубост за титлата Best of best на деня. Ще бъдат представени около 150 елитни изложбени котки от България, Румъния, Гърция, Молдова, Украйна и др. Te ще бъдат оценявани от четирима международно признати съдии от Чехия, Литва, Беларус и Румъния.

Изложбата се организира от Федерацията по Фелинология-България и Община Пловдив. Партньор в организацията на изложбата е Български киноложки клуб.

