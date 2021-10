Афишът на "Hills Of Rock" през 2022 г. набъбва с нови банди

Афишът на най-мащабния рок фестивал в България "Hills Of Rock" за 2022 година продължава да набъбва с нови имена. Очакванията са четвъртото издание да разтърси феновете, които го очакват вече втора година.

Припомняме, че потвърдилите хедлайнери на първия фестивален ден, 21 юли, са SLIPKNOT – eдна от най-големите и актуални метъл банди в света, а на 23-ти юли – забиват SABATON, които преди броени дни обявиха, че в новия си албум имат песен за България.

Групите, които ще свирят на трите предвидени за догодина сцени – Main Stage, Music Jam и На Тъмно, засега наброяват общо 38, но предстои да се добавят още нови имена.

Сред новите попълнения са шведската симфоник пауър метъл група MAJESTICA, чийто фронтмен е китаристът на SABATON - Tommy Johansson. Групата е създадена през 2000, но до 2019 се казва ReinXeed. Сменят името си на MAJESTICA, след като подписват с Nuclear Blast Records и имат два албума - Above The Sky (2019) и A Christmas Carol (2020).

Освен тях, идват и MISTER MISERY – хорър метъл банда, отново от Швеция, създадена през 2018. Чрез смесване на експресивни китарни рифове и мелодични припеви, техният звук граничи с олдскул рокендрол и агресивен модерен метъл, които заеднo създават уникалния им звук. От Италия идва третото ново име за програмата догодина – NIGHTLAND. Те свирят мелодичен дет метъл, а групата се ръководи от организатора и композитор Ludovico Cioffi. TENSIDE е метълкор груув бандата от Германия, създадена през 2004, със сериозен опит и дискография зад гърба си – седем албума и стотици европейски и световни турнета, последното – с Killswitch Engage, Trivium и Bad Wolves.

Ето и пълният списък на групите, потвърдили участието си за изданието догодина:

SLIPKNOT / SABATON / RISE OF THE NORTHSTAR / BURY TOMORROW / DAGOBA / MAJESTICA / MISTER MISERY / NERVOSA / RAVENFACE / THE MODERN AGE SLAVERY / KLOGR / NIGHTLAND / 5RAND / HANGARVAIN / TENSIDE / FALLCIE / POWER CRUE / DISTRICT 13 / 40 DAYS LATER / BASSKA / HELLION STONE / HOMEOVOX / BAILDSA / SIN SEEKAS / K.O.R.A. / OGI 23 / KONKURENT / MILENA & BAND / PIZZZA / THIS BURNING DAY / SCROLETICS / JIN MONIC / SILUET / KERANA & KOSMONAVTITE / SEVEROZAPADNYATSITE / DEAD MAN’S HAT / BOOMERANG / ARTIFICIAL COMET

В близките седмици се очакват още интересни анонси от лагера на Fest Team и нови потвърждения от световни имена, издават от промоутърската компания, предпочитан партньор на гигантите Live Nation за България от 2020.