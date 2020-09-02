81-годишен велосипедист се заби в автомобил
- 02.09.2020 | 15:15
- Тони Михайлов
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81-годишен велосипедист пострада при инцидент в Пловдив. На кръстовището на улиците „Братя Бъкстон“ и „Нева“ възрастният мъж се блъснал в движещ се с предимство лек автомобил „Опел“.
Велосипедистът е откаран в УМБАЛ „Св. Георги“ за преглед. В болницата не са установени сериозни травми и той е изписан за домашно лечение с леки охлузни рани.
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