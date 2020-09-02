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81-годишен велосипедист се заби в автомобил

  • 02.09.2020 | 15:15
    • https://www.marica.bg/plovdiv/gradat/81-godishen-velosipedist-se-zabi-v-avtomobil Marica.bg
  • Тони Михайлов
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81-годишен велосипедист пострада при инцидент в Пловдив. На кръстовището на улиците „Братя Бъкстон“ и „Нева“ възрастният мъж се блъснал в движещ се с предимство лек автомобил „Опел“.  

Велосипедистът е откаран в УМБАЛ „Св. Георги“ за преглед. В болницата не са установени сериозни травми и той е изписан за домашно лечение с леки охлузни рани. 

 

велосипедист автомобил сблъсък болница полиция
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Тони Михайлов

Тони Михайлов

Репортер

Тони Михайлов е завършил магистратура „Журналистика, реклама, PR“ в ПУ „Паисий Хилендарски“. Бил е репортер и водещ на дневни блокове в Информационна агенция и радиоверига "Фокус".   Още

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