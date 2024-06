От Бунарджика до Камен бряг: Джулая омагьосва българите

Култовата балада July Morning ще огласи най-красивите кътчета у нас. Ритуалът с посрещането на изгрева на първото юлско утро ще събере и тази година хиляди ентусиасти на емблематични за случая места. Както обикновено, пловдивските тепета винаги са били най-предпочитаният терен за посрещането на утринните слънчеви лъчи на Джулая.

Стотици млади и стари хипари по душа ще спазят традицията и в 05.49 ще посрещнат изгрева на Бунарджика, на Джендема, на Небет или на Сахат тепе под звуците на легендарното парче на "Юрая Хийп".

Най-заклетите фенове на хипарския празник вече са отпрашили за морето

- в местността Огънчето край Камен бряг по традиция се вихрят най-щурите джулайски купони и слънцето огрява най-рано у нас - в 5.30 часа. На емблематичното място на 80-ина км от Варна тази година рок маратонът за посрещане на първото юлско утро започва в 22:30 часа на 30 юни. В програмата, организирана от Община Каварна, забиват рок групите Robin McAuley, Eridan, GLOCK, Dream, Sweet Poison.

На брега на къмпинг „Добруджа“ край Шабла ще звучат вечните български рок хитове, изпълнени от Звезди Керемедчиев от група "Ахат", "Гравитация Рок", Тома Здравков и бенд, Rockfire, Васко Кръпката и "Подуене блус бенд".

Феновете на бургаския Джулай

ще миксират гледките на изгрева на централния плаж

с изпълненията на любими групи - P.I.F., „Керана и космонавтите“, REWIND, LEMON BOX, МАХАЙРА, SCARLET.

С концерт ще отбележи празника на свободния дух и Тутракан, където в нощта на 30 юни срещу 1 юли на откритата сцена в местността Лодкостоянка ще свирят Б.Т.Р. с вокалистa на Axel Rudi Pell ​- Джони Джоели, бившият вокалист на Rainbow Дъглас Уайт (Дуги), групите John Steel, „Конкурент“, Sevi.

Софиянци ще отбележат празника на изгряващото слънце 1345 м над морското равнище от телевизионната кула "Копитото" на Витоша.

Хипарски събирания ще има и на последните диви плажове в страната - Иракли, Карадере, нос Емине. Много хора избират да посрещнат първите юлски лъчи по планинските върхове - на първенеца на Балканите Мусала, на Вихрен, на Черни връх на Витоша.

Най-запалените

пловдивски и карловски туристи ще си доставят незабравимо преживяване

- ще посрещнат първото юлско утро на красавеца на Стара планина връх Голям Купен. Традицията да се чества Джулая навръх Балкана е на архитект Божидар Крушевски. Ентусиастите ще достигнат билото на Балкана по различни маршрути - откъм хижа "Добрила" над Сопот, от хижа "Левски" над Карлово, от хижа "Амбарица" над Троян и ще посрещнат заедно слънцето в 5.47 часа на 2169 м. Най-големите ентусиасти ще прекарат нощта срещу Джулая на палатки в подножието на Голям Купен. По изгрев ще развеят българското знаме и ще запеят култовото парче July Morning , химн на Джулая.

Вокалът на „Юрая Хийп“ влюбен в страната ни

July Morning („Юлско утро“) е балада на легендарната британска хардрок група „Юрая Хийп“, добила изключителна популярност през 70-те години на м.в. Песента е издадена през 1971 г. в албума Look at Yourself. Музиката им съчетава прогресив рок, артрок, хардрок и хевиметъл.

Интродукцията към парчето, която се изпълнява на орган, се използва вместо сватбен марш в много страни по света. Песента дава името на празника Джулай у нас.

Любопитен е фактът, че след като изоставя първите си имена - The Stalkers и Spice, групата става изключително популярна с грозното име "Юрая Хийп" (Uriah Heep) - един от най-неприятните герои - интригант и злодей, от известния роман на класика Чарлз Дикенс „Дейвид Копърфийлд”.

В България името на групата особено ярко се свързва с култа към известната им песен July Morning, вдъхновила неформалния празник Джулай. „Юрая Хийп“ са първата световноизвестна хардрок група, която гостува в България по време на комунистическия режим - през август 1988 г. те изнасят концерти в най-големите български градове, включително в Пловдив.

Автор на култовата песен July Morning, както и повечето класически композиции на групата е Кен Хенсли, една от най-значимите фигури в историята на рок музиката.

Голям приятел на България, влюбен в природата, историята и културата ни беше легендарният вокалист на групата "Юрая Хийп" Джон Лоутън. Той и съпругата му Ирис живееха в Каварна. Легендарният вокал беше приятел с бившия кмет на Каварна Цонко Цонев, запален фен на рокмузиката, което му носи прякора Кметъла.

По покана на Цонев, почитател и организатор на Джулая по Северното Черноморие, Лоутън идва у нас за първи път през 2004 г., за да пее с Б.Т.Р. Оттогава рок легендата събираше всяка година в нощта срещу 1 юли хиляди фенове на култовото място Огънчето край село Камен бряг, където при изгряващото юлско слънце местността се огласяше от великата песен July Morning. Именно там бе издигнат паметник на Лоутън след смъртта му през 2021 г. По изрична заръка на музиканта прахът му бе разпръснат над скалите на платото край Камен бряг.

Култова балада пали жаждата за свобода през соца

Уволнен войник от Варна за първи път организира групово посрещане на изгрева на 1 юли

Джулай Морнинг е традиция в България, свързана с хипи движението, за посрещане на изгрева на 1 юли. Името на празника се свързва с известната песен July Morning на английската рок група „Юрая Хийп“ от 1971 г. На всеки 30 юни срещу 1 юли стотици хора се събират по българското крайбрежие на Черно море, за да посрещнат заедно изгрева на слънцето.

Джулай Морнинг, макар и с това си чуждоземно название, е български празник без аналог в чужбина, символ на новото начало и надеждата за по-добро бъдеще. Повлиян е от световното хипи движение от 1960-те. Възникнал е като протест срещу комунистическата власт, изразен в символиката на едноименната песен на "Юрая Хийп".

Символичното посрещане на първото юлско слънце винаги се е свързвало с хипарското движение у нас и води началото си от времената, когато западната музика, дънките и "упадъчното влияние" на Запада вече са започнали да навлизат у нас, макар и на тях да се гледа с лошо око от властите. Някои откриват връзка на неформалния празник с учението на Петър Дънов, в което посрещането на изгрева на слънцето играе изключително важна роля.

Всъщност истината е доста по-тривиална. През 1985 г. култов варненски герой - Тяната, още в казармата, посреща първото юлско утро на пост сам. На следващата 1986 г. Тяната, вече уволнен, посреща първоюлския изгрев с десетина души приятели на поляна в Морската градина, известна днес като Джулайската полянка.

На следващата година още по-многобройна компания, включваща хипари и рокаджии, се събира на вълнолома до морския фар. От касетофон звучи парчето на Uriah Heep, еуфорията на удоволствието е на макс.

През 1988 г. традицията тръгва с пълна пара - вече стотици посрещат изгрева на морето с китари и касетофони. Така "Джулай Морнинг" се превръща в първия за България неофициален социален фестивал, където можеш да почувстваш свободата.

Най-големите ентусиасти посрещат изгрева на 1 юли на най-източния бряг на страната ни - скалите при село Камен бряг, където слънцето първо огрява България. Години наред адреналина на празника там вдига самият автор на песента "Джулай Морнинг" Джон Лоутън - рок легендата от "Юрая Хийп".

Джулай Морнинг става все по-популярен и повсеместен - освен край морето го честват в по-големите градове, на знакови планински върхове, по бреговете на реки, езера. Нещо като посрещане на Нова година, но през лятото.

И днес, 35 години след падането на комунизма, Джулая привлича стотици. Посрещането на юлското утро е уникален празник - символ на свободата, на връзката с природата и новото начало.