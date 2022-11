Колкото и невероятно да звучи, мегалитите в Средна гора край Брезово, Розовец и Свежен са дело на праисторическа предтракийска цивилизация, осъществявала по неизвестен засега начин подобни чудовищни градежи. Важно е да отбележим, че гигантски мегалити има по целия свят, но едва ли някъде концентрацията им е по-голяма от тази в Средна гора, на територията на община Брезово. Времето и новите проучвания и открития, които със сигурност предстоят, ще покажат дали тази теория е точна. Все пак трябва да спомена, че описаните три мегалита са само малка част от откритите от нас. При наличие на интерес от страна на общинските власти и обществеността, тези обекти ще бъдат оповестени публично. Това заяви за „Марица” д-р Мартин Константинов, главен асистент в Института по философия и социология при БАН. Заедно с Йордан Стайков, независим изследовател от село Зелениково, те разказват за събитията, довели до откриването и оповестяването от тях на три от най-значимите мегалитни конструкции в района.

Общите изследователски интереси и разбирания в областта на историята и археологията на нашите земи превръщат двамата мъже в екип, който развива пълномащабна дейност върху значителна част от територията на България от 2008 г. до днес. Техните експедиции и изследвания в Средна гора и в частност нейния дял Сърнена гора водят до значимите открития на територията на община Брезово, въз основа на които тя днес развива своята туристическа дейност. Първото голямо откритие, протодолменът „Плочата“, е при село Златосел (Протодолмените са вид мегалити, при които, за разлика от класическия долмен, опорите са от материкова скала без човешка обработка, като единствено горната покривна плоча е поставена от човека. Няма как да бъдат датирани, но поради по-грубата обработка са считани за по-древни.)

„ПЛОЧАТА“

20 юни 2015 г. е денят, довел до преоткриването, оповестяването и популяризирането на този мегалитен обект, разказва д-р Мартин Константинов. Един ден, който не предвещаваше нищо такова, когато ние с Йордан Стайков имахме планиран теренен обход, тъй като бяхме получили интересни сведения за нещо, което ни интересуваше живо - надпис в района, който бил върху плоска скала. Нямахме обаче никаква информация за точното му местоположение и тук се намеси изследователската интуиция, която ни подтикна да се отправим именно към върха със странното наименование "Плочата", спомня си той.

След близо двучасово изкачване без пътека сред шубраци и тръни най-накрая стигнахме върха и тъкмо когато, почти отчаяни, че няма да намерим никакъв надпис, се готвехме да си тръгваме, попаднахме на огромната плоча, поставена върху скалите на това живописно място с прекрасен изглед към Тракийската низина и Родопите сякаш от ръцете на великани. Изненадата и възхищението ни бързо бяха споделени от много любители на древността, след като публикувахме в интернет за първи път снимки от величествения паметник, спомня си д-р Константинов.

„БРАТЯТА“

Шумът около случката с „Плочата“, довел до двамата изследователи сведението за съществуването на втори значим мегалит в землището на село Розовец. Информацията за него получили чрез техния познат Валентин Джиговски от горския служител в района. Валентин им дал само най-общо сведение къде се намира мегалитът, без особена конкретика и точно местоположение. Той ги осведомил, че горският е назовал обекта „Братята“.

На 1 ноември 2015 г. сформирахме група от четирима човека и поехме, следвайки указанията, отново без никаква пътека и през гъстата мрежа от шубраци и клони по склона, където би трябвало да се намират „Братята“, продължава разказа д-р Мартин Константинов. На тях попаднахме сравнително по-лесно, защото знаехме какво търсим и какво представляват. Тези два успоредно поставени огромни скални къса дотолкова ни впечатлиха, че още на следващия ден, 2 ноември 2015-а, публикувахме кратко описателно съобщение за тях в интернет: „Камъните стърчат върху подравнена скална площадка. Ориентацията на процепа, който оформят, е точно изток-запад (лицето на единия Брат гледа на север, а на другия - на юг). Височината на северния е над 5 м, а на южния - над 4 м. При средна ширина от 3 м теглото на всеки от камъните е най-малко 30 тона. И ако основата на южния Брат е сравнително широка, човек направо занемява пред северния, балансиран върху най-малката си възможна повърхност (най-точната аналогия като че ли е патладжан, изправен нагоре върху дръжката си)“, цитира своята публикация авторът.

Впоследствие, с активното съдействие на Йордан Стайков, д-р Константинов подготвил доклад, с който участвал в международната научна конференция, посветена на мегалитните паметници “Megalithic monuments and cult practices”, проведена в Благоевград през октомври 2016 г. Докладът, озаглавен “Discovery of a new type of megalith in Sredna gora mountain, Bulgaria” и публикуван в сборник от издателството на Благоевградския университет, защитава тезата, че мегалитът "Братята" представлява нов, уникален в световен мащаб и неописван досега в научната литература тип мегалитни конструкции „двойка балансирани успоредни ортостати (вертикални каменни плочи)“. Докладът също така предлага и дефиниция и типология за т. нар. от д-р Константинов „Средногорски протодолмен“ поради голямата концентрация на тези обекти в Средна и в частност Сърнена Средна гора.

„ПОРТАЛА“

Третият значим обект нашумя особено много след посещението на проф. Валерия Фол през месец септември 2022 година.

Година и половина по-рано организирахме голяма експедиция, наброяваща общо 9 човека, тъй като отдавна бяхме набелязали като потенциално интересни скалите на това място, припомня д-р Мартин Константинов. Така на 7 февруари 2021 г. открихме „Портала“ и на следващия ден оповестихме откритието в интернет-блога www.prarodinata.blog.bg със следното кратко съобщение: „Месец февруари тази година дойде с поредното знаменателно откритие в Средна гора. Представлява над 20-метров скален проход, ориентиран изток-запад, върху който е поставен скален блок с приблизителни размери дължина 13 м, широчина 3 м и височина 4 м. По най-груби изчисления масата на поставения камък е над 150 тона! Мегалитната конструкция е от типа „скален прозорец“, при който скален блок е „заклещен“ в пространството между две вертикални скали. Най-известният представител на този тип мегалити е Караджов камък в Родопите, което ни подтикна да наречем новооткрития обект „Сърнегорския Караджов камък“, тъй като и мащабът на двата мегалита е съизмерим“.

След оповестяването на трите обекта от наша страна като значими за науката паметници любителите-туристи от община Брезово Радню Шопов и Гънчо Прасков съдействаха на известния наш траколог проф. Валерия Фол да ги посети, в резултат на което тя публикува в пресата своите интерпретации за тези мегалити като тракийски обекти, коментира Константинов.

Подхождайки с цялото дължимо уважение към авторитета на проф. Валерия Фол - съпруга на покойния основател на тракологията Александъл Фол, ние предложихме наша, доста по-различна трактовка за описаните мегалитни паметници в община Брезово. Според нас тракийските градежи (гробници, долмени, сгради) са осъществявани най-често с обработени камъни с правилна форма (квадри) и много с по-малък размер от огромните, грубо оформени скални късове, използвани в мегалитите в община Брезово, коментира ученият.