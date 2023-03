11 уникални маршрута за шофиране из Европа

Ако не обичате да прекарвате отпуските на едно място, а да препускате сред красиви кътчета, това е вашият пътеводител. Да шофираш понякога е уморително, но има невероятно предимство - свободата. Може да спираш когато и където си искаш, да планираш деня както намериш за добре. А ако се сменяте с половинката, пътят зад волана става песен. Предлагаме ви 11 страхотни места за екскурзия с автомобил из Европа, като някои от тях са изкушаващо близо до България.

1. Исландският околовръстен път

Исландия е задължителна дестинация във всеки гайд за пътувания. Специално този път се простира на 1333 километра, които се минават за 12 или 13 часа - в зависимост от скоростта. Да се насладите на невероятните гледки, ще ви отнеме нещо като седмица с всичките му спирания и снимки. Повярвайте, има защо!

2. Пула до Дубровник

Ако някой ви каже, че Хърватия е скрит рай, просто спрете да го слушате. Тази страна е станала мега претъпкана през летния сезон. Ако искате да й се насладите, брилянтното време е есен или пролет. Този маршрут се вие край морето в продължение на 709 километра, като отлични спирки са Риека, Задар, Сплит или където си пожелаете. Предпочитана отбивка е до Плитвичките езера. Ентусиастите удължават удоволствието с шофиране до Босна и Херцеговина, за да видят Мостар, водопада Кравице или Благай.

3. Трансфагарашан, Румъния

Ако предпочитате, казвайте му DN7C, защото името ще изкълчи езика ви. Това е изумителен планински път, който пресича Карпатите в нашата съседка. Всеки сантиметър от тези 150 километра предлага спиращи дъха гледки. Максималната скорост е 40 км/ч., но това улеснява насладата от заобикалящата природа. Езерото Бъля е почти в най-високата точка, като пленява с красотата си.

4. Атлантически път, Норвегия

Не всеки път изисква няколкодневни маратони. Понякога броени часове стигат за великолепни пътувания с кола, като пикникът е задължителен. Този път представлява едва 8,3 километра по западното крайбрежие на Норвегия. Качеството е за сметка на количеството. Наричат го най-красивия път в света за шофиране. Няма да спорим!

5. Талин-Тирана

Някак си, незнайно защо, Източна Европа остава престъпно подценена. Туристическите гайдове не казват и половината, затова най-добре палете колата и препускайте от север до юг и от изток до най-западната част на бившия соцлагер. Избираме маршрут от Балтийско море до албанската столица, който предлага цяла китка от прекрасни култури и красота на всяка крачка. Пътят отнема 34 часа, или почти 3000 километра без спиране, но няма нужда да се правите на киборг. Полша, Чехия и останалите страни предлагат толкова много за гледане.

6. Аутобанът, Германия

Ако сте ровили за пътувания с автомобил из Eвропа, вероятно сте попадали на Аутобана, уникалната система магистрали на Германия. Да бъдещ част от този гигантски поток стомана, привлича като магнит. И внимавайте, всъщност не навсякъде може да летите с колкото си поискате. Съветваме ви да стартирате от Кьолн, да минете покрай Бремен, после Хамбург, преди да завиете към финала в Берлин. 500 километра на истински адреналин зад волана.

7. Епир, Гърция

Да шофираш из планините на Загори изглежда като сън, нали? Серпентините не са най-лесните за преминаване, но си заслужава. Пълно е с езера, манастири, изумителни селца и животни. Има няколко възможни маршрута. Всъщност, навремето българите масово пътуваха към Янина (столицата на Епир) по тесните планински пътища, така че някои шофьори ги знаят добре. Отдавна обаче е построена магистралата от Солун към Игуменица, по която масовият турист лети за лятната почивка на Корфу или Лефкада. Но на път за морето винаги може да отделите ден, гарантирам, струва си.

8. Северните езера на Италия

Окей, сега влизаме в света на мечтите. Магнетичните езера на Северна Италия са покрити със световна слава от далечни времена. Но колко от туристите са пробвали необичаен тур, в който да обиколят максимален брой от тях.

Ако не ви се бъхти с личната кола от България, може да стартирате с чартър до Милано и оттам да вземете автомобил под наем. Лаго Маджоре, Комо, Гарда и останалите. Поемете максималната наслада, позволена на човешко същество. Картините ще ви останат за цял живот.

9. Единбург-Лондон

Мнозина не признават друга идея за прекосяването на цяла Великобритания извън тази от John o’Groats до Land’s End. Но крайните северни пътища на Шотландия не са най-достъпното място на света. Затова ви препоръчваме маршрута между двете столици - Единбург и Лондон, като изберете пътя през прочутите езера (б.а. - Lake district).

Той е само 647 километра, минава през куп интересни места и големи градове. Сигурното е и друго - ще ви духа вятър, ама много вятър.

10. Виена-Белград

Европа не може да се мери с други континенти по величествени реки, но Дунав е най-доброто, което предлага. Втората най-дълга река на континента, тя пресича 4 столици - Белград, Будапеща, Братислава и Виена. Защо не се качите на колата и не минете през всичките, като спирате за по една вечер? Ако сте още по-смели, направо карайте от началото до края на прочутата река, тъкмо ще се насладите и на българския бряг, плюс някоя хубава ракия между Видин и Силистра.

11. Ароза-Цермат

Да си кажем честничко, то лоши маршрути в Швейцария няма. Много красива страна, може би най-живописната в Европа. Но няма да спорим дали е номер 1, при всички случаи си заслужава обиколките с кола или влак. Автомобилът дава повече избор, макар че Алпите не са най-лесното място за шофиране. Препоръчваме ви този маршрут от Северна Ароза до отстоящия 328 километра на юг Цермат. И помнете - последният прочут алпийски център е зона, забранена за автомобили. Просто ще оставите колата на близкия паркинг.

Най-предпочитаните от дамите песни за из път

Какво е шофирането, ако от колоните не звучи приятна музика за фон. Ето класацията на песните, които са най-предпочитани от дамите при път.

1. Синди Лоупър - Girls Just Wanna Have Fun

2. Шаная Туейн - Man, I Feel Like A Woman

3. Бритни Спиърс - Oops!I Did It Again

4. Майли Сайръс - Party in the USA

5. Кристина Агилера - Genie In A Bottle

6. Destiny’s Child - Survivor

7. TLC - No Scrub

8. Наташа Бедингфийлд -Unwritten

9. Бионсе - Love On Top

10. Ванеса Карлтън - Thousand Miles