На фона на скорошните звездни раздели днешният вторник донесе хубава новина - Мили Боби Браун е сгодена!

Актрисата обяви новината в Instagram профила си, където публикува черно-бяла обща снимка с половинката си Джейк Бон Джоуви. На лявата ѝ ръка виждаме голям пръстен с камък, а в кадъра двамата с годеника ѝ са прегърнати и се усмихват широко край вълните.

Към кадъра звездата от сериала “Stranger Things” сподели цитат от песента “Lover” на Тейлър Суифт, който гласи: “I've loved you three summers now, honey, I want 'em all ” („Обичам те вече три лета, мили, искам всички останали“).

Междувременно моделът и актьор Джейк Бон Джоуви публикува в Instagram две ваканционни снимки с годеницата си, които озаглави: „Завинаги “.

19-годишната Мили Боби Браун и 20-годишният Джейк Бон Джоуви обявиха връзката си публично през 2021 г., а през април 2022 г. направиха и дебюта си на червения килим като двойка.