Най-новото светско семейство Калина Крумова и Борислав Захариев, по-известен като Боби Турбото, явно не само се обичат, но и се подкрепят на сто процента. Бившата депутатка разкри, че тя е измислила подаръците, с които Боби зарадва останалите участници в "Черешката на тортата", пише Hotnews.bg. Зрителите одобриха представянето на актьора, който изтегли късата клечка и готви първи, но се справи на ниво.

Боби Турбото е предложил брак на Калина Крумова от сцената на Сатиричния театър в София по време на своя постановка. Захариев е паднал на едно коляно, докато пеел Can't help falling in love на Елвис Пресли, разказаха младоженците пред Нова Тв преди дни.



Борислав ми предложи брак в залата на Сатиричния театър през февруари. Беше пред очите на хората, те снимаха, но той помоли да го запазят за лична употреба и те го направиха, каза Калина. Беше свръхемоционално. Не съм вярвал, че мога да плача с хрипове. Страхотна емоция ме завладя. Това е нещо много лично за мен. Аз никога не съм предлагал брак досега. Не си мислех, че мога да се оженя за някоя жена, разказа Захариев.



Двамата се ожениха на 17 юни. „Това е първата ми връзка, която започнах без очаквания. Имах свобода и спокойствие. Когато се видяхме за първи път, не знаех нищо за него”, разказа тя. „Не сме искали да пазим нищо в тайна. Това да парадираш с любовта си е загуба на време”, подчерта Борислав. Нито сватбата ни, нито връзката ни са били обект на някаква конспирация. Всичко беше пред очите на хората, подчерта и Калина.