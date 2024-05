Зомбори спечели Капките и нов автомобил

Владимир Зомбори спечели току що шоуто "Като две капки вода", а с това и чисто нова кола.

Пловдивският талант грабна сърцата на публиката във финалната нощ в препълнената зала „Арена София“ с образа на легендата Фреди Меркюри и песента The Show Must Go On.

„Не съм си представял такава енергия и любов от хората. Благодаря от сърце на всички!“ сподели победителят, минути след като получи приза за най-добър имитатор в дванадесетия сезон на формата. Той получи и голямата награда чисто нов автомобил.

Уникалните 11 000 зрители изпълниха столична "Арена София". Владимир Зомбори влезе като фаворит заедно с Наско от Б.Т.Р., Християна Лоизу, Иво Аръков и Елена Атанасова.