С около 200 държави и над 7,5 милиарда души, светът е пълен с интересни факти за всичко – забавни и завладяващи хора, места и много други неща, събрани от Spiritell.com.

Например в страната на птицата Киви ще откриете най-високата концентрация на собственици на домашни любимци на планетата.

Прочетете статията, за да научите някои интересни факти за всичко свързано с миналото, настоящето и бъдещето на Земята.

Интересни факти от целия свят

1. Най-дългото име на място на планетата е дълго 85 букви

Тауматафакатангихангакоауауотаматеатурипукакапикимаунгахоронукупокаиуенуакитанатаху, Нова Зеландия е с дължина от 85 букви това е най -дългото име на място в света. Често се съкращава от местните жители до Таумата.

2. Най-студената температура, която някога е била регистрирана

Може да си помислите, че сте свикнали с хладен въздух и шумен вятър, но средния студен зимен ден няма нищо с най-студения ден, регистриран някога, който е бил -89,2 ° C в съветската станция Восток в Антарктида на 21 юли 1983г.

3. Хората, които в момента са живи, представляват около 7% от общия брой хора, които някога са живели

Ето още един световен интересен факт, който трябва да запазите в съзнанието си: Според справка за населението, от времето, когато Homo sapiens за пръв път излезе на сцената преди 50 000 години, са родени над 108 милиарда от нашия вид.

4. Смята се, че Мохамед е най-популярното име в света

Смята се, че най-популярното име в света е Мохамед. Според Independent около 150 милиона мъже и момчета по целия свят споделят това име.

5. Най-скъпата монета в света е продадена за повече от 7 милиона долара

Double Eagle от 1933г. е монета от 20 американски долара, изработена от злато, която никога не е влизала в обращение. Съществуват само 9, като една от монетите беше продадена на търг в Sotheby’s през 2002г. за зашеметяващите

7 590 020 долара.

6. Смята се, че Швеция има повече острови от която и да е друга страна

Счита се, че с 221 800 острова Швеция има повече острови от която и да е друга държава в света. Само около 1000 от тях са обитавани.

7. „Най-обичайният човек“

Според проучване, разработено за National Geographic, „най-обичайният човек“ в света е десняк, прави по-малко от 12 000 долара годишно, има мобилен телефон и няма банкова сметка.

8. Канада притежава девет процента от горите в света

396,9 милиона хектара гори, или девет процента от цялата горска площ в целия свят.

9. Първите портокали не са били оранжеви

Оригиналните портокали от Югоизточна Азия са били хибрид мандарина и помело и всъщност са зелени. Всъщност портокалите в по-топлите региони като Виетнам и Тайланд все още остават зелени когато узреят.

10. Някои гъби създават зомбита

Тропическата гъба Ophiocordyceps заразява централната нервна система на мравките. Докато гъбите се намират в телата на насекомите в продължение на девет дни, те имат пълен контрол върху движенията на гостоприемника.

11. Шотландия има 421 думи за „сняг“

Да – 421! Това са твърде много интересни факти за снега. Някои примери: sneesl (за да започне да вали или вали сняг); feefle (когато е вихър); flinkdrinkin (лек сняг).

12. Най-дългата дума е с дължина 189 819 букви

Няма да я изписваме тук ( макар че можете да я прочетете тук ), но пълното име на протеина с прякор титин ще отнеме три часа и половина, за да се каже на глас.

13. Октоподите снасят 56 000 яйца наведнъж

Майката прекарва шест месеца, посветени на защита на яйцата. Бебетата са с размер на зърно ориз.

14. Котките имат по-малко пръсти на задните лапи

Подобно на повечето бозайници с четири крака, те имат пет пръста отпред, но задните им лапи имат само четири пръста. Учените смятат, че задните лапи с четири пръста могат да им помогнат да бягат по-бързо. Знаете ли други забавни факти за котките?

15. Сините китове изяждат половин милион калории на една хапка

Стратегията за хранене на сините китове, най-големите животни на Земята, може да обясни техния огромен размер, според проучване, което установява, че една ‘хапка’ може да съдържа 457 000 калории или 240 пъти повече енергия, отколкото те изгарят, когато хапнат този залаг.

16. Пуйките могат да се изчервят

Когато пуйките са уплашени или развълнувани – например когато мъжките видят женска, която ги интересува – бледата кожа на главата и шията им става яркочервена, синя или бяла.

17. Повечето герои на Дисни носят ръкавици, за да улеснят направата на анимацията

Освен че е по-лесен за анимиране, има и друга причина Дисни да предпочете ръкавици: „Не искахме Мики Маус да има лапи на мишка, защото трябваше да прилича повече на човек“, каза Дисни пред своя биограф през 1957г.

18. Има уебсайт, който проследява населението на света в реално време

Към 2019г. общото човешко население се оценява на повече от 7,7 милиарда души. И ако искате да наблюдавате как се увеличава в реално време, можете да го сторите на Световно измерване на населението, който показва, кога бебетата се раждат и кога хора умират.

19. Около един на всеки 200 мъже са преки потомци на Чингис хан

Чингис хан е създал безброй деца. Учените смятат, че около 1 на всеки 200 мъже-около 16 милиона души, са му пряк потомък. Вие запознати ли сте с родословното си дърво? Продължавай да четеш и ще научиш още интересни факти за всичко.

20. Копенхаген е най-удобният за велосипеди град в света

според Wired това е най-удобният за велосипеди град в света.

21. Facebook има повече потребители, отколкото населението на САЩ, Китай и Бразилия, взети заедно

Всъщност 2 милиарда активни потребители имат акаунт в платформата за социални медии, което е повече от населението на САЩ, Китай и Бразилия, взети заедно.

22. Всички мравки на Земята тежат приблизително колкото всички хора

Има около 10 квадрилиона (10 000 000 000 000 000) мравки. Според водещия на дивата природа Крис Пакъм, когато се комбинират, всички тези мравки биха тежали приблизително колкото всички нас, хората.

23. Всички хора тежат едва 0,01% от цялата биомаса на Земята

Теглото на всички 7,6 милиарда човека представлява едва 0,01% от цялата биомаса на Земята, според доклад, публикуван в Proceedings of the National Academy of Sciences в понеделник.

24. Бактериите съставляват цели 13% от цялата биомаса на Земята

За сравнение бактериите съставляват цели 13% от цялата биомаса, растенията съставляват 83%, а всички останали форми на живот съставляват 5% от общото тегло.

25. Океаните съдържат почти 200 000 различни видове вируси

Следващият път, когато ви се иска да се потопите в големия син океан, може да не искате да мислите за факта, че привидно чистата вода е дом на почти 200 000 различни вида вируси.

26. Кравите нямат горни предни зъби

Те обаче имат кътници в горната част на устата, там където вие имате резци.

27. Само една четвърт от пустинята Сахара е пясъчна

По-голямата част е покрита с чакъл, въпреки че има и планини и оазиси. О, и това не е най-голямата пустиня в света – Антарктида е.

28. Бананите растат с главата надолу

С увеличаването на плодовете, те се обръщат към слънцето, образувайки тази отличителна извивка.

29. Токио е най-големият град в света с 37 милиона жители

Токио е процъфтяващ град – не само по японски стандарти, но и в сравнение с градовете по света. С около 37 милиона души, живеещи в Токио, това е най-големият град в света по отношение на числеността на населението. Тези и други интересни факти за света ви дават и знания, които са достоверни.

30. На всяка секунда умират двама човека

Докато всяка секунда на Земята се раждат четири бебета, е изчислено, че около двама души умират. Това означава, че 105 души умират всяка минута, 6 316 души умират всеки час, 151 600 души умират всеки ден и 55,3 милиона души умират всяка година. Извинете ни, но не всички интересни факти са забавни!

31. Кучетата подушват хубави миризми с лявата си ноздра

Обикновено кучетата започват да душат с дясната си ноздра, дори ако миризмата може да сигнализира за опасност, но те ще я сменят с лявата за нещо приятно, като храна или партньор за чифтосване.

32. Най-старата играчка в света е пръчка

Националната зала на славата на играчките е въвела пръчката в колекцията си като може би най-старата играчка съществувала някога.

33. Еднорък играч вкара победния гол в първото Световно първенство

Хектор Кастро игра във футболния отбор на Уругвай по време на първото световно първенство през 1930г. В последния мач между Уругвай срещу Аржентина, Кастро вкара победния гол в последната минута на играта.

34. Папата не може да бъде донор на органи

През 1970г. на папа Бенедикт XVI е издадена карта за донор на органи. След като се издига до папството през 2005г., картата е невалидна, съобщава Telegraph. Според Ватикана цялото тяло на папата трябва да бъде погребано непокътнато, тъй като тялото му принадлежи на католическата църква.

35. Очните ябълки на Алберт Айнщайн са в Ню Йорк

Те бяха дадени на Хенри Ейбрамс и запазени в сейф. Ейбрамс е бил очен лекар на Айнщайн. Той получи очните ябълки от Томас Харви, човекът, който извърши аутопсията на Айнщайн и незаконно взе мозъка на учения за себе си.

36. Възрастните котки имат непоносимост към лактоза

Храненето на котки с мляко може да ги разболее. Подобно на някои хора, възрастните котки нямат достатъчно ензима, за да усвоят лактозата от млякото, което ги кара да повръщат и да имат диария.

37. Авокадото е кръстено на репродуктивни органи

Част от различните интересни факти за авокадото е, че местното население на Мексико и Централна Америка използва думата āhuacatl, за име както на „тестиси“, така и „авокадо“.

38. Имате само две части на тялото, които не спират да растат

Човешкият нос и ушите продължават да стават все по-големи, дори когато останалата част от растежа на тялото е спряла.

39. Французите имат собствено име за „френска целувка“

Този интересен факт не е толкова отдавна. През 2014г. galocher – означава целувка с езици – беше добавена към френския речник Petit Robert.

40. Mercedes е изобретил автомобил, управляван от джойстик

През 1966 в Mercedes F200 демонстрира автомобил с контрол на скоростта и посоката с джойстик, замествайки както волана, така и педалите.

41. Езикът на жирафа може да бъде дълъг 50 см

Част от любопитните и интересни факти за жирафите е, че езикът им е с тъмносин-черен цвят, това вероятно е за предотвратяване на слънчево изгаряне.

42. Европейците са се страхували да ядат домати

Учените смятат, че Хернан Кортес е донесъл семената през 1519г. с намерението плодовете да се използват декоративно цвете в градините. Към 1700г. аристократите започнали да ядат домати, но били убедени, че плодовете са отровни.

43. Хората не са единствените живи същества, които мечтаят

Проучванията показват, че плъховете мечтаят да стигнат до храна или да тичат през лабиринти.

44. Изобретателят на микровълновата печка е получил само 2 долара за откритието си

Пърси Спенсър работил като учен в American Appliance Company (сега Raytheon), когато забеляза, че радар, използващ електромагнитни вълни, разтопил бонбона в джоба му. Той решил да направи метална кутия с помощта на микровълни за нагряване на храна, но компанията е тази, която взела патента. Той получи бонус от 2 долара.

45. Айфеловата кула може да порастне повече от 15 см през лятото

Високите температури карат желязото да се разширява.

46. Ленивците имат повече кости на врата си, отколкото жирафите

Въпреки дължината на врата на жирафа, по врата на ленивец има повече кости. В шията на жирафите има седем прешлени, но при ленивците има десет.

47. Пчелите могат да летят по-високо от връх Еверест

Според National Geographic пчелите могат да летят по-високо от 9000 м над морското равнище. Това е по-високо от връх Еверест, най-високата планина в света.

48. Древните египтяни са използвали мъртви мишки, за да облекчат зъбобола

В Древен Египет хората са слагали мъртва мишка в устата си, ако са имали зъбобол, според книгата на Нейтън Белофски „Странна медицина: шокираща история на реалните медицински практики през века“ .

49. Пчелите могат да правят цветен мед

Във Франция има завод за биогаз, който управлява отпадъци от шоколадова фабрика, където се произвеждат M&M. Пчеларите наблизо забелязаха, че пчелите им правят мед с неестествени нюанси на зелено и синьо, съобщи Би Би Си.

50. Тестовете за бременност датират от 1350г. пр.н.е.

Въз основа на древен папирус, египетски жени уринират върху семена от пшеница и ечемик, за да определят дали са бременни или не. Ако пшеницата расте, това предсказва женско бебе. Ако ечемикът расте, това предсказва мъжко бебе.

51. Косата на Нийл Армстронг е продадена през 2004г. за 3000 долара

Щастливият купувач Джон Резников държи рекорда на Гинес за най-голямата колекция от коси от исторически знаменитости, съобщава NBC.

52. На дъното на Балтийско море бяха открити 170-годишни бутилки шампанско

Смята се, че бутилките с мехурчета са пътували от Германия до Русия през 1800г., когато са потънали на дъното на морето, казва New Scientist.

53. Британската империя е била най-голямата империя в световната история

Според Световния атлас империя „е група нации или хора, които са под властта на мощно правителство или император на територия, обикновено по-голяма от кралство“. Британската империя е била най-голямата през 20-те години, когато е управлявала над 23 процента от световното население. Това се равнява на около 13 милиона квадратни мили.

54. Световният шампион по скрабъл на френски език не говори френски

Роденият в Нова Зеландия Найджъл Ричардс наизустил целия речник на френския скрабъл, който има 386 000 думи, за девет седмици, за да спечели титлата си. Тези интересни факти ви показват как човек може да постигне всичко, ако го иска достатъчно.

55. Глиганите мият храната си

National Geographic съобщава, че в зоологическата градина в Базел в Швейцария, зоозащитници са наблюдавали възрастни и непълнолетни диви свине да събират ябълки с полепнал пясък и да ги носят до близкия поток, за да ги измият преди ядене.

56. Бетовен никога не е знаел как да се умножава или дели

Лудвиг ван Бетовен е може би един от най-великите композитори в музикалната история. Известният пианист отиде в латинско училище, където той научил малко математика, но никога умножение или деление, а само събиране.

57. Най-дългият път в света, който може да извървите пеша

Ако решите да направите този преход, трябва да имате предвид, че ще ви отнеме 4611 часа, което означава 192 дни безспирно ходене. Смята се, че това е разстоянието от Кейптаун, Южна Африка до Магадан, Русия.

58. Най-скъпото кафе в света го прави слон!

Най-скъпото кафе в света, Black Ivory, преминава през храносмилателната система на слонове в Тайланд. Виж защо най-скъпото кафе в света се прави по този начин.

59. Най-старата валута е паунда

Британската лира наричана още „паунд“, „стерлинги“ или „лира стерлинги“ е най-старата валута в света, която е обращение.

60. Най-щастливите държави в света е Финландия

Според доклад Финландия е на първо място в класацията „най-щастливите държави в света“.

61. Приблизително половината човешко тяло са червени кръвни клетки

В нашето тяло има около 50 – 75 трилиона клетки и почти половината от тях са червени кръвни клетки.

На една от тези малки червени кръвни клетки и отнема само 20 секунди, за да обиколи цялото ни тяло.

62. Най-голямото куче в света

Фреди, порода немски дог, е най-голямото куче в света с височина 103.5 см.

63. Повечето парфюми са направени от „повръщано“ на кашалот!

Повечето парфюми са направени „повръщано“ на кашалот!

Някой може да си помисли, че съставките, използвани в ароматната индустрия, са нежни и красиви, но не всичко е розово. Натуралният амбра, който е една от най-ценните суровини в парфюмерията, всъщност идва от повръщането на кашалоти.

„Амбра“ често се описва като едно от най-странните природни явления в света. Наричан е съкровището на морето и плаващото злато. Тя се произвежда в храносмилателната система на кашалотите. Прясно произведената амбра има фекална миризма, но след време тя придобива сладък, земен аромат и се описва като мускусен.

Кашалотите ядат големи количества главоноги като калмари и сепии. В повечето случаи несмилаемите елементи на плячката им, като „човките“, се повръщат преди храносмилането.

Смята се, че амбрата предпазва вътрешните органи на кита от острите човки на калмарите.

64. Днес в Италия се използват 34 родни езика

Изненадващо, повечето от тези различни езици всъщност не са диалекти на италианския.

По-скоро те са еволюирали независимо от обикновения латински.