Застреляха известен рапър, гилдията в потрес

Един от членовете на групата Migos - Takeoff, е намерен мъртъв.

28-годишният рапър, с истинско име Киршник Хари Бол, е прострелян смъртоносно в боулинг зала в Хюстън, където заедно с Quavo, друг член на групата, играели на зарове около 2,30 ч. сутринта, пише The Guardian.

Takeoff е обявен за мъртъв на място. Други двама души, намиращи се в помещението, са простреляни и откарани в болница, докато Куаво е невредим. TMZ първи съобщи тази сутрин новината, която по-късно беше потвърдена от местно издание в Хюстън.

В Twitter приятели и почитатели отдадоха почит на покойния рапър. "Спомням си, че Takeoff беше много земен, готин пич", написа боксьорът Крис Юбанк младши. "Не мога да повярвам, че трябва да кажа това отново за още една млада чернокожа звезда, убита без причина, нещо наистина трябва да се промени в индустрията."

"Почивай в мир на Takeoff, току-що говорих и с него", написа стриймърът в Twitch Адин Рос. "В момента съм в шок, не мога да повярвам. Моля се на Бога да не е истина. Това не е честно, брато."

Takeoff е роден в Лорънсвил, Джорджия, през 1994 г. През 2008 г. започва да рапира с Quavo и Offset, съответно негов чичо и братовчед, под колективното име Polo Club. През 2011 г. триото издава Juug Season, дебютния им микстейп като Migos. "Докато растях, се опитвах да се реализирам в музиката. Занимавах се с шлифоване, което просто обичах да правя", казва Takeoff пред The Fader през 2017 г. "Просто правех нещо и създавах за себе си... получавах собствено удоволствие от това, защото това ми харесваше да правя. Изчаквах Куаво да се върне от футболна тренировка и му пусках моите песни".

През 2013 г. Migos издават Versace - първия си мейнстрийм хит. Песента се отличава с това, че популяризира тройния флоу - характерния за Migos бърз каданс - в съвременния рап и в крайна сметка е ремиксирана от рапъра от Торонто Drake, който ще има дългогодишна връзка и с тримата членове на групата.

Migos са най-известни с колаборацията си с Lil Uzi Vert от 2016 г. Bad and Boujee, която достигна връх №1 в САЩ, както и с хитовете MotorSport с Nicki Minaj и Cardi B и Walk It Talk It с Drake. Като солов изпълнител Takeoff издава един албум - The Last Rocket от 2018 г., който дебютира под № 4 в САЩ - и един запис като дует, Only Built for Infinity Links от миналия месец, с Quavo.