Заради документален филм: Пи Диди съди медия

Пи Диди (Шон "Диди" Комбс) съди медийния конгломерат NBC Universal заради документален филм, който според него го обвинява невярно, че е сериен убиец, който е правил секс с непълнолетни момичета, съобщи Асошиейтед прес.

В иска, подаден в съда на щата Ню Йорк, се казва, че документалният филм "Диди: Създаването на "Лошо момче" (Diddy: Making of a Bad Boy) включва твърдения, които от NBC Universal или са знаели, че са неверни, или са огласили, пренебрегвайки истината, за да бъде оклеветен основателят на Bad Boy Records, пише vesti.bg.

"Всъщност предположението на документалния филм е, че Деди е извършил множество чудовищни престъпления, включително серийно убийство, изнасилване на малолетни и трафик на малолетни, и се опитва грубо да го психологизира", се казва в жалбата. "В него злонамерено и необосновано се стига до заключението, че Пъф Деди е "чудовище" и "въплъщение на Луцифер", с "много прилики" с Джефри Епстийн."

Sean ‘Diddy’ Combs files $100M defamation suit against NBC over doc https://t.co/lQJSow47A3

Говорителите на NBC Universal и на развлекателната компания, продуцирала документалния филм, която също е посочена в иска, не са отговорили на имейлите с молба за коментар. Премиерата на документалния филм е била миналия месец по телевизия "Пийкок", стрийминг услугата на мрежата.

"От детството му до превръщането му в магнат, този суров поглед към пътя на Пъф Деди чрез ексклузивни кадри и откровени интервюта изследва възхода му, противоречията и човека зад музиката", гласи описанието на документалния филм на уебсайта на "Пийкок".

Sean ‘Diddy’ Combs sues NBC for $100M over ‘severe reputational and economic harm’ caused by ‘Diddy: The Making of a Bad Boy’ doc https://t.co/OajtPuWNVI pic.twitter.com/a6yPhRaPvK