Загадка! Къде е хубавата Маданска? СНИМКИ

Абе, къде е Николета Маданска? Красивата водеща отпраши към морето, но очевидно е без децата, които по принцип не спира да снима. А дали е с някой нов мъж, тепърва ще разбираме.

Поне репортерът на "Марица" не успя да се ориентира по снимките за курорта, избран от секси водещата. Но май не е в България, а по-скоро Турция или Гърция. Затова разчитаме на вашата помощ, ако сте разпознали мястото.

Иначе на една от снимките Ники написа прочутия цитат:

"Ах, морето!

В мен остава...

Но навярно е което ме спасява... ".

Което породи страшна поезия сред нейните многобройни фенове.

VЧовек с името Valeri Nikolov коментира под поста (публикуваме в оригинал)

"Ex Madanska !

Ti si tova koeto v momenta me spasyava".