Забрави бебето: Къде хукна Маги Джанаварова
- 17:35, 10.08.2023
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Забрави ли бебето? Маги Джанаварова, която роди съвсем скоро първородната си дъщеричка Елизабет, вече се втурна да работи с участия по сватби.
Маги отново е във форма
Изпълнителката сподели, че е на Българското Черноморие, където ще забавлява гостите на прекрасно събитие, пише bgdnes.bg. "Мама днес ще поработи по красив повод, а за бебето има много желаещи да се грижат", написа Маги.
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Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
4 коментара
Това10.08.2023 | 21:32
Нещо не става ЗА МАЙКа
ПРОГРАМАТА МРЪСЕН БАЛГАРАК10.08.2023 | 18:32
ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖИ!
ХВАЩАШ БЪЛГАРСКИЯ ИЗРОД ЗА КРАКАТА10.08.2023 | 18:30
ЗАВЪРТАШ ГО И МУ ПРЪСКАШ ЧЕРЕПА В КАЛДАРЪМА! СВЪРШИЛ СИ ДОБРО ДЕЛО!
До хващаш10.08.2023 | 18:35
Ало бок...лук я вземи се метни под някой влак.