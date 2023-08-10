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Забрави бебето: Къде хукна Маги Джанаварова

  • 17:35, 10.08.2023
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/zabravi-bebeto-kade-hukna-magi-djanavarova Marica.bg
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Маги Джанаварова    |    Снимка: Инстаграм

Забрави ли бебето? Маги Джанаварова, която роди съвсем скоро първородната си дъщеричка Елизабет, вече се втурна да работи с участия по сватби.

 

Маги отново е във форма

 

Изпълнителката сподели, че е на Българското Черноморие, където ще забавлява гостите на прекрасно събитие, пише bgdnes.bg. "Мама днес ще поработи по красив повод, а за бебето има много желаещи да се грижат", написа Маги.

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4 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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4 коментара
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Това

10.08.2023 | 21:32

Нещо не става ЗА МАЙКа

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0 0
ПРОГРАМАТА МРЪСЕН БАЛГАРАК

ПРОГРАМАТА МРЪСЕН БАЛГАРАК

10.08.2023 | 18:32

ТРЯБВА ДА СЕ УНИЩОЖИ!

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0 1
ХВАЩАШ БЪЛГАРСКИЯ ИЗРОД ЗА КРАКАТА

ХВАЩАШ БЪЛГАРСКИЯ ИЗРОД ЗА КРАКАТА

10.08.2023 | 18:30

ЗАВЪРТАШ ГО И МУ ПРЪСКАШ ЧЕРЕПА В КАЛДАРЪМА! СВЪРШИЛ СИ ДОБРО ДЕЛО!

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0 1
До хващаш

До хващаш

10.08.2023 | 18:35

Ало бок...лук я вземи се метни под някой влак.

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1 0

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