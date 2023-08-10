Забрави бебето: Къде хукна Маги Джанаварова

Забрави ли бебето? Маги Джанаварова, която роди съвсем скоро първородната си дъщеричка Елизабет, вече се втурна да работи с участия по сватби.

Маги отново е във форма

Изпълнителката сподели, че е на Българското Черноморие, където ще забавлява гостите на прекрасно събитие, пише bgdnes.bg. "Мама днес ще поработи по красив повод, а за бебето има много желаещи да се грижат", написа Маги.