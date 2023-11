Зак Ефрон сподели, че за него би било чест да изиграе покойния Матю Пери на големия екран

Звездата от "Най-великият шоумен" любезно отговори, след като се заговори, че Пери е казал, че иска Ефрон да го изобрази в биографичен филм за живота му.

"За мен е чест да чуя, че е мислил аз да го изиграя", каза той пред People на премиерата на филма си "Железният нокът" в сряда. "Ще видим. За мен ще бъде чест да го направя."

Zac Efron says he would be hugely honored to play Matthew Perry in a biopic. ❤️ pic.twitter.com/bLopvlF8Io