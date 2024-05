Днес Ви срещаме с момчетата, които стоят зад името World up.

- Вие сте едни от най-търсените и успешни артисти на елктронната-денс сцена в България, с над 20 годишен опит.

Представете се с няколко думи:

Ние сме Dimo BG, DJ Burlak, Silver Ivanov, Milen и Vasko C или общо казано - World up.

Пет различни артиста, но с обща цел, гледащи в една посока, полагащи много труд, за да стигнем там, където мечтаем! Издаваме и продуцираме заедно музика вече 10 години. Имаме над 150 събития зад гърба ни с марката World up и повече от 160 официални издания в най-големите магазини за електронна музика в света.

- Какво ви мотивира и какво за вас е World up?

Мотивира ни най-вече любовта към музиката, емоцията, която изживяваме представяйки нашите тракове, вдигнатите ръце в клубовете и разбира се обратната връзка, която получаваме. World Up е на първо място кауза, която има за цел да обединява хората, чрез музиката. World up е приятелство, начин на живот, но и неуморен труд.

- Къде е следващото ви събитие?

В момента организираме едно ексклузивно събитие за 1-ви юни, събота. Ще се проведе в Борисова Градина - Столичен Колодрум, под името "World up in the Forest", с което даваме старт на партита под открито небе. Ще бъде много вълнуващо и много различно от партитата, които сме правили досега. Повече информация за него, ще намерите в нашите социални мрежи. Билети ще се продават само на място. Очакваме Ви!

- Звучи много интригуващо. Датата също е специална - 1-ви юни, денят на детето. В този ред на мисли, какво бихте казали на подрастващите?

- Да мечтаят смело, да намерят това, което харесват и искат да се занимават и да го преследват. Всеки сам създава мелодията на собствения си живот. Нека да е приятна за слушане.