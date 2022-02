Харченето на пари не е занимание, в което семейство Батинкова има проблеми. По темата със скромността обаче има какво да се желае, коментират хората. Антония Петрова-Батинкова се похвали с нова сватбена халка без да пести думи и комплименти към собствения си начин на живот.

Въпреки че двойката е женена от вече четири години, явно обича да засвидетелства публично любовта си и да показва на своите последователи за какъв стандарт става дума.

"На Св.Валентин Съпругът ми ме обсипа с подаръци! Още една сватбена халка (да си имам и за лявата ръка) от колекцията Love Cartier съмволизираща вечната ни любов! Прелестното бижу е в комплект със гривната ми от същата колекция от розово злато и диаманти и е прекрасно допълнение към двете ми гривни Cartier with diamonds and rose hold Love and Nail Collections.

А колко е романтично да ти подарят сватбена халка купена на Св. Валентин от първия и най-стар магазин на Cartier в Париж - градът на Любовта!!! Какво повече може да иска една жена! Може само да е безкрайно щастлива и влюбена и да благодари!", пише с вълнение Антония в мрежата, цитирана от show.blitz.bg.

Явно самата Антония разбира, че мрежата няма да я остави да се хвали без критика, защото е спряла коментарите на публикацията. Десетки снимки в профила на миската са пълни само с подаръците, които получава от мъжа си.