Восъчна фигура на Риана ще радва феновете в Лондон ВИДЕО

Роклята е в цвят мента и е съчетана с пелерина в същия цвят, с ръкави и ръкавици, подходящи обувки и бижута

Восъчна фигура на поп звездата Риана ще радва посетителите на музея на Мадам Тюсо в Лондон, съобщи bTV.

Тоалетът на звездата е вдъхновен от представянето ѝ на седмицата на модата преди 4 години в британската столица. 36-годишната певица я носеше на Британските модни награди през 2019 г.

Роклята е в цвят мента и е съчетана с пелерина в същия цвят, с ръкави и ръкавици, подходящи обувки и бижута.

Her tour hasn't been confirmed yet but her new figure has Robyn Rihanna Fenty. Friday 27th Sept. pic.twitter.com/Tgj3hgpuHQ