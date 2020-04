Виртуален уиски бар ни кани на чашка

Виртуален уиски бар отваря The Whisky Library съвместно с Максиъм България и Уиски Фест София. Партньорските организации ще проведат онлайн майсторски клас, в който всеки желаещ да се включи може да опита 5 вида уиски от “бижуто на северен Хайленд” - дестилерията The Dalmore. Специален гост-лектор, пряко от Шотландия, ще бъде Daryl Haldane - Head of Whisky Experience за Whyte & Mackay. Лектори са Богдан Кехайов -Brand Ambassador на The Dalmore за България, уиски консултант в Thе Whisky Library, Владимир Николов - директор продажби и маркетинг, Максиъм България, организатор на Уиски Фест София; Ивайло Симеонов - уиски консултант в The Whisky Library.

Дегустационният сет включва 5 уискита по 25 мл на цена 50 лева и се доставя безплатно в Пловдив и София, а за другите населени места - с куриер и наложен платеж. Виртуалният бар отваря тази вечер в 20 ч.