Винаги се връща! Арнолд Шварценегер става Дядо Коледа

Холивудската легенда Арнолд Шварценегер добавя нова роля към впечатляващата си филмография. Звездата от "Терминатор" се превъплъщава в образа на Дядо Коледа в предстоящия празничен филм "Човекът с чувала", съобщава БГНЕС.

Актьорът сподели първи кадри от снимачната площадка в социалната мрежа Instagram, където се появява с характерната за коледния персонаж бяла брада и прическа, облечен в червено вълнено палто върху празничен пуловер.

"Дядо Коледа идва в града!", написа развълнувано Шварценегер и допълни: "Нямам търпение да споделя цялото това коледно настроение с всеки един от вас."

Режисьор на филма е Адам Шанкман, а сюжетът проследява приключенията на Дядо Коледа, който търси помощта на бивш крадец за възстановяването на открадната си вълшебна чанта. В продукцията участва и актьорът Алън Ричсън, с когото Шварценегер в момента снима в Ню Йорк.

Това не е първата среща на бившия губернатор на Калифорния с коледната тематика. През 1996 година той участва в семейната комедия "Jingle All the Way", където изпълнява ролята на баща, готов на всичко, за да зарадва сина си с желан коледен подарък.