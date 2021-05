Виктор Калев призна за най-голямата беля, която е направил

Виктор Калев се развихри като имитатор на някои от най-големите родни певци при своето участие в шоуто на своя стар приятел и колега Димитър Рачко . Калев разказа пред публиката на "Забраненото шоу", че е бил едва на 10, когато е осъзнал, че иска да бъде актьор и че ще трябва да напусне родния си Златоград, за да се установи в София.

Призна и една от най-големите си бели като хлапе - как е подстригал баба си като пънкар и всички минавали по улицата да видят шокиращата прическа. "Това сигурно беше най-възрастният пънкар на света. Важното е, че не ми се разсърди", изповяда се Калев.

Катко един от най-вълнуващите спомени от началото на кариерата си на перфектен имитатор, той определи онзи момент, когато Виктор излиза на една сцена със своя музикален идол Лили Иванова, а от правителствената ложа го аплодира друга жертва на неговия талант - президентът Петър Стоянов.

"Трябва да обичам един човек, за да го имитирам - не ми ли е на душата, не става", коментира Калев и взриви публиката с образите на Галя от "Каризма" и Софи Маринова. После изпя "Детски спомен", правейки се едновременно на Орлин Горанов и Кристина Димитрова, и "На сбогуване" на Лили Иванова.

Във великденското издание на "Забраненото шоу" Стунджи, Поли Генова, Крисия символично изпратиха тазгодишния участник в "Евровизия" Виктория Георгиева с музикален микс от песните, с които те са се явили на международния конкурс през годините. Под светлината на прожекторите Виктория представи „Growing Up Is Getting Old”, a продуцентът на предаването Магърдич Халваджиян пожела успех на младата певица.

В началото на шоуто Наско от Б.Т.Р., Маги Джанаварова и Рафи поздравиха зрителите с откъс от мюзикъла „Иисус Христос Суперзвезда“, а след това Поли Генова обяви концерта си в Античния театър в Пловдив за първи път. Един от най-обичаните български изпълнители Любо Киров също усмихна с любима песен и разказа за някои от най-важните символи на днешния празник и на Християнството.