Вижте звездите, които стават все по-млади с годините СНИМКИ

През 1999 г. излиза „Междузвездни войни: Епизод I“ с участието на прекрасната 18-годишна Натали Портман, пише papataci.com. Тя все още изглежда така, сякаш е играла в сагата преди броени дни. Както се оказва обаче тя не е сама, а има поне още 22 холивудски звезди, които забравиха да остареят.
1. Анджелина Джоли
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2. Джаки Чан
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3. Кристина Агилера
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4. Джеси Айзенбърг
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5. Лина Хийди
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6. Джими Фалън
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7. Кейт Бекинсейл
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8. Бен Стилър
10. Ащън Къчър
9. Парис Хилтън
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11. Гуинет Полтроу
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12. Джъстин Тимбърлейк
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13. Кейти Холмс
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14. Рики Мартин
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15. Лив Тайлър
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16. Ким Кардашян
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17. Оуен Уилсън
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18. Натали Портман
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19. Андрю Гарфийлд
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20. Хайди Клум
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21. Илайджа Ууд
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22. Кейт Хъдсън
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