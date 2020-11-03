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Вижте звездите, които стават все по-млади с годините СНИМКИ

Сравнихме снимки с повече от 10 години разлика на някои звезди, които забравиха да остареят и установихме, че за тях времето е просто абстракция

  • 03.11.2020 | 16:38
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/vijte-zvezdite-koito-stavat-vse-po-mladi-s-godinite-snimki Marica.bg
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През 1999 г. излиза „Междузвездни войни: Епизод I“ с участието на прекрасната 18-годишна Натали Портман, пише papataci.com. Тя все още изглежда така, сякаш е играла в сагата преди броени дни. Както се оказва обаче тя не е сама, а има поне още 22 холивудски звезди, които забравиха да остареят.

1. Анджелина Джоли


© Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot © TIZIANA FABI/AFP/East News

2. Джаки Чан


© EAST NEWS © IMP FEATURES/East News

3. Кристина Агилера


© Courtesy Everett Collection / East News © Marechal Aurore/ABACA/Abaca/East News

4. Джеси Айзенбърг


© GP/MPI/Capital Pictures/Capital Pictures/East News © Invision/Invision/East News

5. Лина Хийди


© East News © face to face/FaceToFace/REPORTER

6. Джими Фалън


© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS © Wiese/face to face/FaceToFace/REPORTER

7. Кейт Бекинсейл


© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS © LISA O’CONNOR/AFP/East News

8. Бен Стилър 


10. Ащън Къчър

9. Парис ХилтънПарис Хилтън
© EVERETT COLLECTION/EAST NEWS © JEAN-BAPTISTE LACROIX/AFP/East News
Ащън Къчър
© Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot © Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

11. Гуинет Полтроу

Гуинет Полтроу
 
© Robert Hepler/Everett Collection/ EAST NEWS © Cyril Pecquenard/KCS/East News

12. Джъстин Тимбърлейк

Джъстин Тимбърлейк
© EAST NEWS © Invision/Invision/East News

13. Кейти Холмс

Кейти Холмс
© EAST NEWS © Steffens/DDP Images/East News

14. Рики Мартин

Рики Мартин
© ASSOCIATED PRESS/East News © Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News

15. Лив Тайлър

Лив Тайлър
© Mary Evans/Allstar/Cinetext/Mark Liley © VNX/Capital Pictures/Capital Pictures/East News
16. Ким Кардашян
Ким Кардашян
© Axelle/Bauer-Griffin/East News © face to face/FaceToFace/REPORTER

17. Оуен Уилсън

Оуен Уилсън
© EAST NEWS © Abd Rabbo Ammar/ABACA/Abaca/East News

18. Натали Портман

Натали Портман
 
© Mary Evans/AF Archive/Graham Whitby Boot © Elizabeth Goodenough/Everett Collection/East News

19. Андрю Гарфийлд

Андрю Гарфийлд
© Willy Sanjuan/Invision/AP/East News © Invision/Invision/East News

20. Хайди Клум

Хайди Клум
© picture-alliance / dpa/EAST NEWS © face to face/FaceToFace/REPORTER

21. Илайджа Ууд

Илайджа Ууд
© dAb / Wikimedia Commons © CC-BY-SA-2.0, © C3396/DPA/East News

22. Кейт Хъдсън

Кейт Хъдсън
© Mary Evans/Allstar/Graham Whitby Boot © Xavier Collin/Image Press Agency/BWP Media/East News
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