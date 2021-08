Вижте новата Саманта в „Сексът и градът“ СНИМКА

Завръщането на сериала "Сексът и градът" е едно от най-очакваните събирания на актьорски състав. Снимките са вече в ход, част от любимите ни актьори са на филмовата площадка, а папараците дебнат по улиците на Ню Йорк, за да направят ексклузивни първи кадри на героините. В последните седмици изтекоха първи кадри със Сара Джесика Паркър, Синтия Никсън и Кристин Дейвис, които се разхождат по улиците на Манхатън. На някои от кадрите се появи и Крис Нот, който след колебания се завърна в сериала като Тузара, пише каналът "Celebrity Box" във vbox7.

Безспорно едно от най-големите разочарования покрай завръщането на сериала е липсата на една от любимите ни героини – Саманта. Дълго време се спекулираше коя ще е четвъртата дама, която ще заеме мястото на Ким. В крайна сметка продукцията започна работата на продължението, но без да е ясно как ще се развие действието.



Вече повече от месец в Ню Йорк текат снимките на новите епизоди, които ще гледаме под общото заглавие And Just Like That. И докато до този момент се вълнувахме основно от тоалетите, с които Кари, Миранда и Шарлот се появяваха на снимачната площадка, то този път в центъра на интригата се оказа нова серия от снимки, които Сара Джесика Паркър сподели в Инстаграм, пишат от сп. EVA.



Става дума именно за мястото на Саманта, което може би ще е заето от новата звезда в сериала Никол Ари Паркър, която според сценария ще играе Лиса, майка на три деца, занимаваща се с документални филми и живееща на Парк Авеню. Сара Джесика Паркър пусна снимки, на които карето дами пак е пълно и именно Никол Ари запълва четвъртото място. Това може би означава, че Лиса ще бъде новата Саманта, но информацията не е потвърдена все още.

"Бих пяла любовни песни от 70-те заедно с тези трите всяка нощ", коментира Сара Джесика Паркър към поста.