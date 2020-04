ВИДЕО и СНИМКИ с Елизабет II от архивите взривиха мрежата

Тази седмица кралица Елизабет II – наследникът на династията Уиндзор, отпразнува 94-тата си годишнина. За съжаление това се случи в условията на бушуващия кошмар от коронавирус във Великобритания. Заради това празненствата по случай рождения ден на кралицата бяха отменени, а тя празнува в тесен семеен кръг.

От средата на март британската кралица Елизабет II заедно със съпруга си 98-годишния принц Филип са в крайградската си резиденция - замъкът Уиндзор. Миналата събота стана известно, че нейно величество отменя традиционния салютен гърмеж в чест на рождения й ден.

Важно е да уточним, че по време на 68-годишното й царуване, тази традиция никога не е била нарушена, но коронавирусът пренаписва историята. С оглед на настоящата ситуация с COVID-19 в страната, кралицата счита провеждането на това събитие за неподходящо.

Тя реши да прекара рождения си ден тихо: освен всичко друго, да разговаря чрез видео връзка с членове на кралското семейство, разпръснати из страната.

Според дългогодишна традиция британските крале празнуват рождения ден на монарха през лятото - в първата събота през юни. Действителният ден на раждане се отбелязва по-скромно.

Елизабет II е най-старият управляващ монарх в света. Тя е родена на 21 април 1926 г. и не е първата на линия за наследството на трона. Престолът трябваше да отиде при чичо й, крал Едуард VIII, но той абдикира и 10-годишната Елизабет стана официална наследница. Тя е коронована през февруари 1952 г. след смъртта на баща си, крал Георги VI.

По повод необикновения живот на кралица Елизабет II се появиха сензационни архивни снимки, които взривиха мрежата.

Освен това самата кралица сподели невероятно видео от детството си.

Ето и невероятните архивни снимки на кралицата, пише jenata.blitz.bg.

Най-голямата дъщеря на принц Алберт, херцог на Йорк (бъдещ крал Джордж VI) и лейди Елизабет Боуз Лион е родена на 21 април 1926 година. Момичето е кръстено Елизабет Александра Мария в чест на майка си, баба и прабаба му.

На снимката, направена по време на разходка в замъка Уиндзор, принцесата е точно на една година.

В семейството й Елизабет е наричана с умалителното име Лилибет.

Малката принцеса Елизабет сна Кралския военен турнир в Лондон на 29 май 1930 г. с кралица Мери.

4-годишната Елизабет кара колело. Вдясно е братовчед й Джералд Ласел.

Елизабет и майка й посещават изложба в Лондон.

Принцесата затяга чорапите си, излизайки от колата, 1933 г.

На Кралското конно изложение в Ричмънд, 15 юни 1934 г. От малка възраст Елизабет се интересувала от коне и се занимавала с конна езда.

Принцеса Елизабет в театралната ложа на майка си, херцогиня Йоркска, на 6 февруари 1935 г.

С учителя си по езда през 1935 г. Елизабет получила добро домашно образование, изучавала историята на конституцията, юриспруденцията, религиозните изследвания, изкуствознанието и френския език.

На рождения ден на приятелка. Елизабет е в центъра.

Елизабет със сестра й принцеса Маргарет и любимото Корги.

Когато Едуард абдикира след смъртта на Джордж V, принц Алберт (Джордж VI) става крал, а 10-годишната Елизабет става наследник на трона и се премества с родителите си от двореца Кенсингтън в Бъкингамския дворец.

12-годишната принцеса близо до Алберт Хол в Лондон, където участва в национален училищен музикален фестивал.

Двете британски принцеси се возят в теглена от пони каляска в крайградска резиденция, където се заселват по време на войната на 11 юли 1940 година.

На 13 октомври 1940 г. Елизабет за първи път се изявява по радиото в предаването „Часът на децата“ с апел към деца, засегнати от бича на войната.

Принцеса Елизабет (вляво) и Маргарет в образите на принц Флорисел и Пепеляшка в пантомимата на благотворителния театрален фонд.

На единадесетгодишна възраст Лилибет става разузнавач. На снимката принцесата пусна гълъба-носител на рождения ден на покойния лорд Баден-Пауъл, основателят на скаутското движение.

Принцеса Елизабет (вдясно) помага да се мият чиниите след хранене на чист въздух, което тя е помогнала да се приготви. Това се случва на лагера за момичета водачи в Англия на 29 юли 1944 г.

През февруари 1945 г. Елизабет се присъединява към "Териториалната служба за поддръжка" - женските части за самозащита. Тя е обучена като водач на линейка, като получава военното звание лейтенант.

Военната й служба продължи пет месеца. Така принцеса Елизабет стана първата жена от кралското семейство, която служи в армията.

Принцеса Елизабет в сини дрехи получава бакалавърска степен по музика от Лондонския университет.

Принцеса Елизабет със своята колекция от чуждестранни пощенски марки в Бъкингамския дворец на 11 декември 1946 г.

Елизабет танцува на бал с непознат младеж, тук тя е на 19 години.

През 1947 г. Елизабет придружава родителите си на екскурзия в Южна Африка. Конна езда със сестра й по брега.

В деня на 21-ия си рожден ден, 21 април 1947 г., тя направи радиообещание с тържественото обещание:

„Искам да направя едно изявление сега. То ще е много просто. Декларирам на всички вас, че целият ми живот, независимо дали е дълъг или кратък, ще бъде посветен на това да служа на вас и на тази велика империя, към която всички ние принадлежим“.

Принцеса Елизабет и лейтенант Филип Маунтбатен, септември същата година. След месец ще се оженят, а след година ще роди и първородната си дъщеря.