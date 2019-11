Кажи ми какво кафе обичаш, за да ти кажа какъв си

Еспресо, с мляко, със сметана, със соево мляко, с парченце шоколад, с лъжичка мед, капучино… За мнозина е невъзможно да преживеят и ден без 2-3 чашки добро кафе.

Авторите на книгата „The You Code: What your habits say about you“ (Вашият код: какво говорят навиците ви за вас), Джуди Джеймс и Джеймс Мур, въз основа на свои изследвания между хората, обичащи кафе, са заключили, че видът на кафето има връзка с характера на персоната, която го пие.

Еспресо – най-разпространеният начин на приготвяне на кафе. Бързо и просто, обикновено си го поръчват критично настроени хора, циници, саркастици, та дори и агресивни хора. Сменят си настроенията като носни кърпи, харесват здравословния начин на живот и често го практикуват, обичат да бъдат лидери, а и са такива и нямат много време за клюкарстване и дълго пиене на кафе.

Турско кафе – става въпрос за минималистични и готини хора, които не показват чувствата си току така, не са драматични. Също са склони към промяна в настроението. Най харесват общуване на четири очи, а не големи компании. Тихи са и обичат да се състезават.

Кафе с мляко – в известен смисъл опасността под формата на кафе се разводнява с помощта на мляко. Тази личност харесва да бъде приета, да бъде обичана. За нея е важна сигурността, умее да бъде и доста твърдоглава. Избягва директните конфликти и спорове, избягва и мръсната работа, лоялна е в семейния кръг. Най-добре се чувства в приятна атмосфера и с най-близките приятели.

Кафе със сметана – тези хора често са големи позьори и актьори. Искат да бъдат известни, следват модата и новите тенденции. Нямат собствено виждане за нещата и често не схващат иронията.

Капучино – става въпрос за твърде оптимистична личност, която обича хората и контактите с тях. Има цели, но вижда само края, а не дребните детайли и тежката работа до достигане на целта. Често започва неща, но не ги довършва.

Моментно (разтворимо) кафе – спокойна личност, която не бърза за никъде, не драматизира и обикновено казва какво мисли. Понякога другите я смятат за повърхностна, тъй като няма някакви големи амбиции и не е склонна към авантюри, както на работа така и в секса. Често сменя добро и лошо настроение за кратък период от време.

Безкофеиново кафе или кафе със соево мляко – обикновено става въпрос за личност, загрижена за околната среда, но често е само загрижена, а не предприема почти нищо. Ако предпочитанието към соевото мляко вместо кравето не е по здравословни причини, то става въпрос за голям актьор.

Според авторите на книгата, хората, които упорито отказват да пият кафе, са уплашени, страхуват се от живота.

И една малка статистика:

33 % от хората пият кафе, защото това е повод да са в компанията на приятелите си

14 % пият кафе, защото обичат да греят ръцете си на топлата чашка

14 % са истински пристрастени към кафето

11 % пият кафе, за да се концентрират по-лесно

