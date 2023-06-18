Виц на деня: Защо жените ги боли глава в леглото? 07:00, 18.06.2023 08:57, 18.06.2023 https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-zashto-jenite-gi-boli-glava-v-legloto Marica.bg Marica.bg 1790 1 Принтирай Снимка: iStock Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели: *** - Господин Айнщайн, защо жените ги боли глава в леглото? - Всичко е относително... в едно легло ги боли, в друго - не.
Една18.06.2023 | 10:30
Дебела баташка ма.тия само в офиса не я боли главата