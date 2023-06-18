Виц на деня: Защо жените ги боли глава в леглото?

Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели:

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- Господин Айнщайн, защо жените ги боли глава в леглото?

- Всичко е относително... в едно легло ги боли, в друго - не.