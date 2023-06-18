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Виц на деня: Защо жените ги боли глава в леглото?

  • 07:00, 18.06.2023
  • 08:57, 18.06.2023
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-zashto-jenite-gi-boli-glava-v-legloto Marica.bg
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   Снимка: iStock

Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели:

***

- Господин Айнщайн, защо жените ги боли глава в леглото?

- Всичко е относително... в едно легло ги боли, в друго - не.

виц вицове забавно хумор
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1 коментара

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Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

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1 коментар
Една

Една

18.06.2023 | 10:30

Дебела баташка ма.тия само в офиса не я боли главата

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