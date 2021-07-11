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Виц на деня: Радио Ереван отговаря кой ще прогони коронавируса

  • 11.07.2021 | 08:30
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-radio-erevan-otgovarq-koy-shte-progoni-koronavirusa Marica.bg
  • Marica.bg
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Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели: 

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Питат Радио Ереван:

- Кога най-после ще изчезне този коронавирус?

- Най вероятно на следващите избори!

виц на деня радио ереван коронавирус избори
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