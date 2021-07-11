Виц на деня: Радио Ереван отговаря кой ще прогони коронавируса 11.07.2021 | 08:30 https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-radio-erevan-otgovarq-koy-shte-progoni-koronavirusa Marica.bg Marica.bg 110 прегледа 0 коментара Принтирай Всеки ден на страниците на вестник "Марица" ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели: *** Питат Радио Ереван: - Кога най-после ще изчезне този коронавирус? - Най вероятно на следващите избори! виц на деня радио ереван коронавирус избори
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