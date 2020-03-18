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Виц на деня: Прибрах се насинен след фитнес!

  • 18.03.2020 | 07:15
  • 18.03.2020 | 07:48
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-pribrah-se-nasinen-sled-fitnes Marica.bg
  • Екип Марица
  • 27 246 прегледа
  • 4 коментара
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- Брат, защо си насинен така?

- Бях на фитнес и един си изтърва щангата...

- Върху тебе ли?!

- Не, ама ми стана смешно и се разхилих...

виц на деня забава интересно фитнес
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Коментари (4)

Марица

19.03.2020 | 01:32

не можеш да мислиш.

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0 0

irinka

18.03.2020 | 15:29

Това е виц който трябва да бъде прочетен от всеки активен напоследък фейсбук-юзър.

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5 3

Forry

18.03.2020 | 12:25

Nqma takav tap vic .

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4 7

Forry

18.03.2020 | 12:25

Nqma takav tap vic nikade .

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6 8

Коментари

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