Следвайте ни
Пловдив -3°
Подай сигнал Профил

Виц на деня: Блондинка с изкуствен интелект

  • 16.02.2021 | 07:30
  • 16.02.2021 | 07:32
    • https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-blondinka-s-izkustven-intelekt Marica.bg
  • Marica.bg
  • 731 прегледа
  • 0 коментара
Принтирай
viber icon

Всеки ден на страниците на вестник "Марица" или в marica.bg ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели!

*****

- Как се нарича блондинка, която си е боядисала косата в черно?

- Изкуствен интелект.

блондинка изкуствен интелект руса черна боя коса
viber icon

Още от категорията

Виж всички

Топ новини

Коментари (0)

Коментари

Отговор на коментара написан от Премахни

Публикувай

Последни новини

Виж всички

Препоръчани новини