Виц на деня: Блондинка с изкуствен интелект 16.02.2021 | 07:30 16.02.2021 | 07:32 https://www.marica.bg/lajfstajl/vic-na-denq-blondinka-s-izkustven-intelekt Marica.bg Marica.bg 731 прегледа 0 коментара Принтирай Всеки ден на страниците на вестник "Марица" или в marica.bg ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели! ***** - Как се нарича блондинка, която си е боядисала косата в черно? - Изкуствен интелект. блондинка изкуствен интелект руса черна боя коса
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