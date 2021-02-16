Виц на деня: Блондинка с изкуствен интелект

Всеки ден на страниците на вестник "Марица" или в marica.bg ще откриете виц или забавно житейско прозрение. Дано изборът на редактора ни днес ви развесели!

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- Как се нарича блондинка, която си е боядисала косата в черно?

- Изкуствен интелект.