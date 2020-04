Вече се оляха! Меган и Хари изплюха камъчето, няма прошка!

Меган и Хари разказват за себе си в книга. Решението на херцога и херцогинята на Съсекс да получат независимост от британското кралско семейство шокира по-голямата част от феновете на британската монархия. Принц Хари и Меган Маркъл създадоха прецедент и разклатиха още и без това крехката слава на короната след многото скандали около принц Андрю.

Те се превърнаха в бунтарите, които не се страхуват дори от кралица Елизабет Втора. Меган и Хари не са коментирали до този момент случващото се с тях и какво точно стана, за да се стигне до това тяхно решение. А това не е случайно. Смята се, че Маркъл и Хари правят това, за да го съберат в нова книга.

Според „Daily Mail“, херцогът и херцогинята на Съсекс са дали огромно интервю пред двама известни журналисти. Те са колумнист, който пише за „Elle“ и редактор в американския „Harper’s Bazaar“. Работният проект се казва „Troughly Modern Royals: The Real World Of Harry And Meghan“. Очаква се проектът да стигне до аудиторията на 11-ти август.

Очаква се общата биография на Меган и Хари да е дълга около 320 страници. В книгата херцогът и херцогинята на Съсекс ще споделят повече за живота си като членове на кралското семейство след сватбата им. Меган и Хари ще разкажат и за проблемите си с британските медии, както и какво ги е накарало да си тръгнат от Великобритания.

Сега Хари и Меган са под карантина в Лос Анджелис, заедно със сина си Арчи. Техните бъдещи планове засега се пазят в тайна. До този момент херцогът и херцогинята на Съсекс са обявили само за създаването на нов благотворителен фонд, който те нарекоха в чест на сина си Арчи – „Archiwell“, предават от tialoto.bg.