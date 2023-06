Истинска еуфория в социалните мрежи предизвика приятелката на Лъчо от "СкандаУ". И то само с една снимка. "Вече се чувствам толкова дебела и ми е тъпо да се крия, та… And here we go… again". Написа под фотоса Ралица.

Новината, че двамата вече се подготвят да станат родители за втори път, накара последователите им в мрежата да ги затрупат с пожелания за предстоящото щастливо събитие.

Преди време Ралица призна, че не се е влюбила от пръв поглед във вокалиста на "СкандаУ", но пък към днешна дата любовта им изглежда повече от истинска. През 2019-та двамата станаха родители за първи път - на малката Арина, а ето, че вече е напът и нейното братче или сестричка.

"Много са ни яки отношенията, защото сме заедно така чисто любовно, но отношенията ни са приятелски и работни. Вкъщи се обичаме, а в студиото работим", бяха споделили преди време Ралица и Лъчо.

Казваме също, тъй като неговият приятел и колега от дуото им - Тото, бе станал баща преди няколко месеца. Тото и Кристин имат момченце - Доминик, а Лъчо и Ралица станаха родители на малката Арина през декември 2019 година. Така че "Скандау" са вече едно още по-голямо и щастливо семейство, пише show.blitz.bg.