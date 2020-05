Възмездие! Жестока смърт разби сърцето на наша певица

Популярна певица е открила голямата любов, но малко след това я е сполетяло огромно нещастие.

Става въпрос за Сани Алекса, която преди години бе финалистка в музикалния формат "Х Фактор".

След проблемна любовна връзка в Швеция, тя намери голямата си любов в Испания. Малко след началото на отношенията между певицата и новия й чуждестранен любим обаче, той внезапно умира.

За тежката загуба Сани съобщава в социалните си мрежи на 28 януари тази година, а мъката си изразява с текста на песента на Уитни Хюстън "I Believe In you and me" /в превод "Вярвам в теб и мен"/.

Многобройните последователи на Сани Алекса останаха искрено шокирани от това, което се е случило в личния й живот и изразиха съболезнования и подкрепа към изпълнителката, пише "Телеграф".

През последните два месеца на изолация, Сани Алекса явно прави всичко възможно, за да се възстанови от болката, споделяйки в профила си само красиви пейзажи от плажовете в Испания и от време на време селфита от яхти. Тя живее в атрактивния морски град Беналмадена, Южна Испания, като не пропуска възможност да публикува невероятни снимки от града.

Някои злопаметни хора обаче смятат, че я е застигнало възмездие заради нещастието, което тя причини преди години на Теди Кацарова. Тогава Сани Алекса имаше връзка с бившия мъж на Теди в Швеция, с която се хвалеше наляво и надясно и дълбоко я нарани.