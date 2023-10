В Нова Зеландия: Селин Дион се превърна в "музикален бич"

Жителите на град в Нова Зеландия от няколко месеца са подложени на нетипичен "музикален бич" - нощни състезания по високоговорители между автомобилисти с пристрастие към песните на канадката Селин Дион, съобщи АФП.

"Проглушават ни ушите и хората вече не могат да спят", казва Анита Бейкър, кмет на Порируа - град с 60 хил. жители.

Звуковите "битки" се превърнаха в тенденция в Нова Зеландия през последните години. Целта на всеки участник е да насити звука на останалите със своя собствен, разпръскван от свръхмощни аудио системи.

"Те обичат Селин Дион", допълва градоначалничката. По думите й на жителите на Порируа вече им е дошло до гуша от хитове на Селин Дион като My Heart Will Go On и It's All Coming Back To Me Now, особено след като "битките" понякога продължават до два часа сутринта. На случаен принцип, през седмицата или през уикенда, състезателите паркират със запален двигател, пускат музиката си силно и често сменят местоположението си, за да избягнат полицията.

"Това се случва в центъра на града ни, който е разположен в котловина, и така шумът отеква във всички предградия", разказва Анита Бейкър.

Бейкър казва, че е получила многобройни оплаквания от жителите на града, на които им е писнало от звуковите "битки". Понастоящем се разпространява и онлайн петиция за прекратяване на какофонията. Тя възнамерява да работи с полицията за намиране на решение, тъй като по думите й не иска "хората да бягат от града заради шума".