Уникум! Бритни Спиърс втрещи всички с това ВИДЕО

Американската певица Бритни Спиърс публикува видео, в което танцува странно полугола и този път уплаши феновете си. Видеото се появи в Instagram профила на изпълнителката.

На кадрите Спиърс танцува облечена в черен спортен сутиен и къси зелени шорти. Косата на певицата е тупирана, а гримът й е демоничен.

Абонатите на знаменитостта бяха озадачени от нейното поведение и външен вид. "Момиче, добре ли си? Тревожа се", "Изглеждаш странно и изгубена", "Определено нямате ли нужда от помощ?" – това бяха повечето коментари под видеото, което има вече над милион и половина гледания.

Преди това поп дивата вече публикува видео в Instagram, в което демонстрира странен танц, който сама е измислила.

Към хита на Нели Фуртадо "Say it Right" (2006 год) и „I Love You" на Били Айлиш Спиърс изпълнява движения, донякъде напомнящи за ориенталски танци: върти бедрата си, кълчи се и размахва ръце.

През февруари тази година Бритни Спиърс, докато изпълняваше друг такъв танц, падна и нарани крака си. Според изпълнителката след този инцидент тя не е танцувала шест месеца.