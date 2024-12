Изплува трагична случка от връзката на Роби Уилямс, тогава още в Тake That, и първото му популярно гадже Никол Апълтън, която пееше в не по-малко известната група All Saints. Звездите решили красавицата да направи аборт в името на кариерата. Нищо че Роби много го искал и заявявал неведнъж на бременната Никол: „Това бебе спасява живота ми!“

Никол

Вместо обаче бъдещите родители да посрещнат малчугана на бял свят, те се превърнали в убийци. Заради славата, кариерата и парите. 50-годишният днес певец от Take That и 49-годишната звезда от All Saints се подготвяли тайно да станат родители за първи път в края на 90-те.

Под натиска на жадната за печалба звукозаписна компания на Никол тя прави аборт. Цялата драма е заснета в кинолентата по биографията на Роби - Better Man, пише в. Телеграф".

Днес Роби и Никол са в добри отношения и тя присъства на премиерата на филма на “Лестър Скуеър” в центъра на Лондон. Според The ​​Sun певецът изпълнил песента си She's The One на афтърпартито и я посветил на Никол.

Във филма се вижда, че нуждата на Роби от слава се намесва в отношенията му с Никол, тъй като той навремето я изоставя на партито на Вси светии, за да отиде на вечеря с Лиъм Галахър. Куриозно, но зездата на "Оейзис" по-късно ще се ожени и ще се разведе с Никол.

Във филма има вълнуващ момент, в който двамата украсяват детска стая, но по-късно се вижда как Никол отива в клиника за аборти. „Никол Апълтън е адски смела, че ни позволи да разкажем тази част от историята“, признава скандалният понякога Роби.

Говорейки пред Нello! преди премиерата, певецът обясни как е поканил Никол на предварителна прожекция, преди да признае: „Най-трудното е да гледам Никол и през какво преминахме, защото тя беше инструктирана да се отърве от нашето бебе...“

Певецът добавя: „Не съм я карала да го прави, но бях ужасен с нея, наистина ужасен, бях в разгара на зависимостта и алкохола. И това разбива сърцето ми всеки път, когато го гледам, защото тя е пълен ангел и все още има срам, свързан с това кой бях тогава“.



Роби добавя, че след прожекцията двамата са пролели много сълзи и с нетърпение е очаквал да я прегърне в сряда.