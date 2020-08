Кой ще повярва, че от всички „престъпления“ на света, в които кралското семейство обвинява 39-годишната Меган Маркъл, точно колието, подарено й от принц Хари, ще се превърне в черешката на поредната „торта“ от скандали и упреци към Херцогинята на Съсекс? Ако вярваме на предстоящата да излезе от печат кралска биография Finding Freedom: Harry and Megan and the Making of Modern Royal Family, чиито автори са експертът по кралски протокол Омид Скоби и кореспондентът на Бъкингамския дворец Карълайн Дюран, ситуацията е повече от неприятна, до степен да накара Меган да се чувства „смутена“ от бижуто си.

Изглежда че властта, която британските светски издания упражняват върху Меган, няма изгледи да затихне, поне не скоро. И което е по-лошо, всичко това датира далеч преди сватбата й с 35-годишния принц Хари през май 2018 г. Според Finding Freedom, херцогинята е порицана от близки до двореца за това, че несъзнателно приковава вниманието на фотографите от щатски таблоиди, само защото носи определено колие: говорим за деликатна 14-каратова златна верижка, носеща едва забележимите инициали на нея и съпруга й „Х“ и „M“. Необяснимо е как нещо на пръв поглед толкова дребно като едни инициали, положени върху златно колие, е в състояние да предизвика яростта на целия кралски двор.

Оттам експертите обясняват, че носенето на подобно бижу излишно провокира фотографите да продължават да я преследват и да публикуват нови и нови снимки, с още по-крещящи заглавия. Според авторите, в крайна сметка Меган получава обаждане от старши помощник в двореца Кенсингтън, след като в таблоидите вече са публикувани снимки на огърлицата й. „Меган почти не обели дума по време на въпросния разговор, като избра вместо това просто да изслуша съвета. Но след приключването му, тя се разочарова дълбоко, стана много емоционална. Макар перфектно да знаеше, че помощникът храни единствено добри намерения, сюрреалистичната хипотеза, че някой от „офиса“ на половинката й ще й нарежда какви бижута да носи и как ще се усмихва на фотографите, бе твърде голям компромис за нея“, пишат авторите на Finding Freedom.

Херцогинята очевидно остава доста „объркана“ от цялата размяна на реплики. „Не мога да спечеля тази битка“, казва тя на приятел по телефона. „Те правят нещата да изглеждат така, сякаш аз съм виновна за тези снимки, че все едно ги провокирам. Съгласна съм, че папараците може би не изпращат правилното съобщение. Не знам какво да кажа. Ето например, вчера хората онлайн написаха, че изглеждам нещастна на снимките, а това е така, защото аз просто се опитвах да игнорирам фотографа.“, пише viewsofia.com.