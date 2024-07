Ударът на сезона! bTV обяви нещо невероятно

Би Ти Ви обявиха стратегическа новина. Това е ударът на телевизионния сезон

bTV придоби правата за създаване и излъчване на 4 от най-успешните развлекателни телевизионни игри в световен мащаб, съобщиха от медията.

Това са топ продукциите „Коя е тази песен?“ (Name That Tune), “Помниш ли текста?” (Don’t Forget The Lyrics), „Колко ми даваш?“ (Guess My Age) и „Кажи честно“ (To Tell the Truth), които от своето създаване са синоним на забавление за цялото семейство, пише standartnews.com.

Различни, динамични, изпълнени с емоции и напрежение, четирите формата са гаранция за много смях и приятно време пред екрана за малки и големи.

"Щастлив съм, че именно bTV съвсем скоро ще предложи цели четири топ телевизионни игри, които да донесат още положителни и забавни емоции на цялото семейство“, коментира Ралф Бартолайт, Главен изпълнителен директор на bTV Media Group.