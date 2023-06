Тупак Шакур получи посмъртно звезда на Алеята на славата

Тупак Шакур получи звезда на холивудската Алея на славата броени дни преди рождената дата на легендата на хип-хопа, съобщи Асошиейтед прес, предава БТА.

Сестрата на покойния рапър Секиуа "Сет" Шакур прие звездата от името на семейството. Тя се разплака, докато говореше за представата си за това как по-големият ѝ брат би се почувствал да бъде почетен със звезда на Алеята на славата.

Звездата на Шакур е 2758-ата на Алеята на славата. Рождената му дата е 16 юни. Рапърът, който е една от най-прочутите личности в хип-хопа, бе прострелян и почина през 1996 г., когато бе на 25 години. Професионалната му музикална кариера продължи пет години, през които той има продадени над 75 милиона записа по света, сред които и диамантеният албум "All Eyez on Me", от който са хитовете "California Love (Remix)", "I Ain't Mad at Cha" и "How Do U Want It". Той бе въведен в Залата на славата на рокендрола през 2017 г. Шакур се снима като актьор в няколко популярни продукции като "Поетичната Джъстис", "Мафиотска връзка", "Над ръба".