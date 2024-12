Тя е най-красивата жена в света! Вижте коя е СНИМКИ

Може ли да предположите коя жена има най-съвършените черти?! Най-красивата жена в света според картографирането на лицето е бившата съпруга на Джони Деп.

Установено е, че лицето на Амбър Хърд е с 91,85 % точност до гръцкото златно съотношение на красотата Фи, за което от хиляди години се смята, че съдържа тайната формула на съвършенството.

Използвайки теорията, технологията за компютърно картографиране установи също така, че Ким Кардашиян има перфектни вежди, Скарлет Йохансон излезе начело за очите си, формата на лицето на Риана беше призната за най-красива, а устните на Емили Ратайковски и челото на Кейт Мос също бяха похвалени.

38-годишната Амбър, която в момента преживява неприятен развод с Джони Деп, беше тествана с най-новите техники за картографиране на лицето от хирурга д-р Джулиан Де Силва, който установи, че нейните черти са най-близо до златното сечение на красотата.

От снимките бяха измерени очите, веждите, носът, устните, брадичката, челюстта и формата на лицето ѝ.

Анализирани бяха 12 ключови точки и беше установено, че те са 91,85 % от гръцкото съотношение Фи, което е 1,618.

Лицето на Ким Кардашиян е на второ място с 91,39%, Кейт Мос е на трето място с 91,06%, моделът от „Blurred Lines“ Емили Ратайковски е на четвърто място с 90,8%, а Кендъл Дженър е на пето място с 90,18% точност на чертите ѝ спрямо съотношението на красотата Фи.

След това беше използвано картографиране на лицата, за да се създаде перфектното лице - с носа на Амбър Хърд, веждите на Ким Кардашиян, очите на Скарлет Йохансон, формата на лицето на Риана, устните на Емили Ратайковски и челото на Кейт Мос.

Гърците откриват, че това съотношение се среща навсякъде в природата и от хиляди години се смята, че то съдържа тайната формула на най-красивите лица в света.

Д-р Де Силва, който ръководи Центъра за съвременна лицева козметична и пластична хирургия в Лондон, заяви: „Разработихме съвсем нова техника за компютърно картографиране, която може да изчисли как да се направят фини подобрения на формите на лицето.

С тази новаторска технология ние разгадахме някои от загадките на това, което прави човека физически красив.

Как да изчислите собствения си резултат за лице по Фи:

Направете снимка на лицето си в близък план на телефона си, не се усмихвайте и гледайте право напред, а косата ви трябва да е далеч от лицето.

Разпечатайте снимката на лист хартия А4.

Нос

Измерете дължината на носа от най-широката му точка при ноздрата = дължина на носа. Измерете ширината на носа в най-широката му точка = ширина на носа.

Разделете дължината на носа на ширината на носа = съотношението на носа. Ако е по-голям от 1,618, разделете 1,618 на съотношението на носа си Ако е по-малък от 1,618, разделете съотношението на носа си на 1,618. Това ще ви даде процентния резултат за оценката на Nose Фи.

Вежди

Измерете веждата си от края, който е най-близо до носа, до дъгата по права линия = дължина на дъгата

Измерете веждата си от същия край до противоположния връх по права линия - пълна дължина

Разделете пълната дължина на дължината на дъгата = съотношение на веждите

Ако е по-голяма от 1,618, разделете 1,618 на съотношението на веждите Ако е по-малка от 1,618, разделете съотношението на веждите на 1,618 Така ще получите процентния си резултат за оценката на веждите Фи.

Устни

Измерете дължината на устните от край до край = Дължина на устните

Разделете дължината на устните на ширината на носа = 1,618, ако е перфектна.

Разстоянието от ъгъла на устните до противоположния край на носа също трябва да е равно на Основа на носа х 1,618.

Amber Heard’s Face Is The ‘Most Beautiful In The World,’ According To Scientists: The Aquaman star's face has been examined against the 'Golden Ratio.' https://t.co/1PtTcaenH0 pic.twitter.com/iEUKcrhVu9