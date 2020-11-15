Това са 20-те най-странни мъжки имена в България

Какво ли са си мислели тези родители? Понякога в стремежа си да кръстят по оригинален начин своя наследник, родителите прекаляват и измислят най-странните имена, пише actualno.com. Това са 10 от най-странните мъжки имена, които са срещани в регистрите.



1. Аспартан Георгиев



2. Издислав Илиев



3. Вагинян Аспарухов



4. Пепи Дришльов



5. Дроздостой Стоянов



6. Елисавет Ъков



7. Зайо Заев



8. Левент Кьоров



9. Маргарин Асенов



10. Николай Американски

11. Паун Запрянов 11. Паун Запрянов



12. Рою Роев 13. Пульо Пулев 12. Рою Роев13. Пульо Пулев



14. Скрельо Вичев



15. Стадион Колев

16. Унчо Топчийски 16. Унчо Топчийски



17. Точко Татьозов

18. Ферарио Спасов 18. Ферарио Спасов



19. Митко Митков Митков



20. Оливер Пешев