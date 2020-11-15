Това са 20-те най-странни мъжки имена в България
- 15.11.2020 | 15:45
- Marica.bg
- 1169 прегледа
- 1 коментара
Какво ли са си мислели тези родители? Понякога в стремежа си да кръстят по оригинален начин своя наследник, родителите прекаляват и измислят най-странните имена, пише actualno.com. Това са 10 от най-странните мъжки имена, които са срещани в регистрите.
1. Аспартан Георгиев
2. Издислав Илиев
3. Вагинян Аспарухов
4. Пепи Дришльов
5. Дроздостой Стоянов
6. Елисавет Ъков
7. Зайо Заев
8. Левент Кьоров
9. Маргарин Асенов
10. Николай Американски
1. Аспартан Георгиев
2. Издислав Илиев
3. Вагинян Аспарухов
4. Пепи Дришльов
5. Дроздостой Стоянов
6. Елисавет Ъков
7. Зайо Заев
8. Левент Кьоров
9. Маргарин Асенов
10. Николай Американски
12. Рою Роев
14. Скрельо Вичев
15. Стадион Колев
17. Точко Татьозов
19. Митко Митков Митков
20. Оливер Пешев
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Коментари (1)
Коментари
Отговор на коментара написан от Премахни
Живко15.11.2020 | 16:26
Глупости и измислици. Всеки може да състави списък с "имена".