Тейлър Суифт поведе на Европейските музикални награди на MTV 2024 в Манчестър, като взе четири награди, доминирана от жени изпълнители, включително Тайла и Сабрина Карпентър.

На 30-ото издание на церемонията, която събра най-големите имена в световната музика в Северозападна Англия, Суифт взе трофеи за най-добър изпълнител, най-добър концерт, най-добър американски акт и най-добро видео за съвместната си работа с Пост Малоун в „Fortnight“.

В предварително записано послание Суифт изрази тъгата си, че не е могла да присъства лично, но заяви, че отличието е „просто невероятно“.

Тайла спечели три награди, включително за най-добър R&B, а Карпентър - за най-добра песен.

Британската певица Рита Ора беше водеща на наградите, които се проведоха във Великобритания за седми път.

Суифт, чието продължаващо турне „Eras“ е най-доходоносното в историята, беше номинирана в седем категории след излизането тази година на 11-ия ѝ албум „The Tortured Poets Department“.

В категорията за най-добър изпълнител тя се изправи срещу сънародничките си Бионсе, Били Ейлиш и Пост Малоун, както и срещу британската звезда Рей, която спечели рекордните шест гонга на тазгодишните награди „Брит“.

Карпентър, една от звездите на лятото с хита си „Please Please Please“, допълни списъка с номинираните.

Докато Суифт спечели тази категория, „Espresso“ на Карпентър взе наградата за най-добра песен, засенчвайки „Birds of a Feather“ на Ейлиш, „Texas Hold 'Em“ на Бионсе, „Beautiful Things“ на Бенсън Буун, „Good Luck, Babe!“ на Чапъл Роан и „We Can't Be Friends“ на Ариана Гранде.

Както и при наградите „Грами“ на американската музикална индустрия, латиноамериканските изпълнители, сред които звезди като пуерториканеца Bad Bunny и колумбийката Karol G, тази година бяха оставени извън топ категориите въпреки световните си хитове.

И двамата бяха претенденти в категорията за най-добър латиноамериканец, заедно с Шакира, която възроди кариерата си с хита „Bzrp Music Sessions, Vol. 53“, посветен на раздялата ѝ с бившия футболист Жерар Пике.

Сред другите изпълнители, които взеха награди в Манчестър, бяха Лиза от свръхпопулярната к-поп група Blackpink, Ариана Гранде, Еминем и Лиъм Галахър.

Busta Rhymes получи награда за световна икона.

Това бяха първите Европейски музикални награди на MTV от 2022 г. насам, след като миналогодишното издание, което трябваше да се проведе край Париж, беше отменено заради войната между Израел и Хамас