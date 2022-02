Тейлър Суифт се сгоди след серия неуспешни връзки

Американската певица и актриса Тейлър Суифт се сгоди за британския актьор Джо Алуин, с когото се среща повече от пет години. Слуховете за годеж започнаха да се разпространяват в средата на януари, когато двойката отиде на тридневно романтично пътуване до Корнуол. Информация за годежа беше публикувана от чуждестранни медии, но за него все още няма официално потвърждение.

Певицата и актьорът се опитваха да се скрият връзката си от обществеността, може би защото интимните отношения на Тейлър Суифт винаги са привличали вниманието на медиите.

От своя страна Алуин явно предпочита затворения начин на живот, например в интервю за Vogue през 2018 г. той избягна да отговори на въпрос за личния си живот: „Разбирам, че хората искат да знаят за това. Но ние успяваме да го запазим в тайна. Най-накрая стигна до хората, но предпочитам да говоря за работа”.

Джо Алуин е не само романтичен, но и творчески партньор на Суифт. Той е съавтор на няколко нейни песни от албумите Folklore и Evermore.

Името на Джо Алуин е добре познато на феновете на британското кино. Участва във филмите "Любимец", "Две кралици" и "Последното писмо от любимата ти". През 2022 г. актьорът може да бъде видян в драмата на Клер Денис „Звезди по обяд“ и в телевизионния сериал „Разговори с приятели“.

Преди Джо Алуин певицата имаше много романси: излизаше с Том Хидълстън, Калвин Харис, Хари Стайлс, Джо Джонас, Тейлър Лотнър, Джон Майър и Джейк Джилънхол. Наскоро нейният роман с Джилънхол отново попадна в светлина на прожекторите, въпреки че връзката им приключи преди повече от десетилетие. През ноември Суифт пусна видеото All Too Well, където намекна за непочтеното поведение на Джейк към нея.

В отговор феновете на певицата заляха с негативни послания актьора в социалните мрежи. И наскоро Джилънхол най-накрая коментира тази история: „Няма нищо общо с мен, това е нейната връзка с феновете. Това е нейният начин на изразяване. Артистите се вдъхновяват от личен опит, не обвинявам никого за това.”