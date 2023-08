Тейлър Суифт раздаде бонуси за 55 милиона

Поп звездата Тейлър Суифт наскоро е раздала бонуси на обща стойност над 55 милиона долара на всички (от танцьорите до монтажистите, озвучителите, кетъринга и др.), които работят по мащабното ѝ турне "Eras".

Преди това TMZ съобщи, че 33-годишната Суифт е подарила на шофьорите на камиони от турнето си по 100 000 долара на всеки преди концертната си спирка в Санта Клара през уикенда.

Носителката на "Грами" стартира турнето си през март в Глендейл, Аризона, където изненада феновете си със сетлист от 44 песни, обхващащи цялата ѝ кариера. Оттогава насам концертите ѝ привличат известни приятели и лица, сред които Майлс Телър, Дрю Баримор, Рийз Уидърспун, Джиджи Хадид, Пол Ръд и др.



През юни Суифт обяви, че през 2024 г. ще замине отвъд океана - и по целия свят - за концерти в Европа, Азия и Австралия. По-рано през месеца певицата обяви първия си международен етап от концерти в Латинска Америка, като се закани, че предстоят още "МНОГО" дати.

На фона на излизането на най-новия ѝ презаписан албум Speak Now (Taylor's Version), Суифт изненада феновете на спирката на турнето си в Канзас Сити, като изведе Джоуи Кинг, Пресли Кеш и Тейлър Лаутнър на сцената, след като представи новия си видеоклип към песента "I Can See You".

В изпълнения с екшън музикален клип триото помага на Суифт да си върне третия студиен албум. Кинг и Пресли участват за кратко в музикалния клип на Суифт "Mean" от 2011 г., докато Суифт и Лаутнър, за който е написана песента "Back to December", се срещаха за кратко, след като се снимаха в "Денят на влюбените" преди повече от десетилетие. Лаутнър е един от малкото бивши, с който Тейлър Суифт е в прекрасни отношения и последната им колаборация го доказва.

"Записах този албум, когато бях на 32 години (и все още растях, сега) и спомените, които ми върна, ме изпълниха с носталгия и признателност. За живота, за вас, за това, че мога да възвърна работата си. Благодаря ти милион пъти, за спомените, които пречупват падането ни", написа тя в Instagram при излизането на записа.