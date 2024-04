Тейлър Суифт превзе отново TikTok

Музиката на Тейлър Суифт се завърна отново в платформата TikTok.

Суифт, която притежава авторските права върху записите си заради сделка от 2018 г., сключена с Universal, може да контролира къде се предоставя работата й, за разлика от много други изпълнители. Нейното завръщане в платформата се подготвя от известно време, според Financial Times и Sky News.

Ходът й подчерта силата, която музикантите притежават върху собствените си творби. А завръщането на най-голямата музикална звезда в платформата подчерта значението на TikTok за артистите като един от най-големите двигатели на откриването и популяризирането на музика. Въпреки че много от песните на Тейлър, като "You Belong With Me" и "Cruel Summer", отново са достъпни за потребителите, музиката, принадлежаща на други изпълнители на Universal, все още не е пререгистрирана.

Припомняме, че през януари гигантът Universal Music изтегли песни на свои изпълнители, включително Риана и Ариана Гранде, позовавайки се на спор за лицензиране. Причината, която се изтъкна тогава бе, че много артисти се оплаквали от неадекватни заплащания на авторски възнаграждения от TikTok.

Същия месец гигантът Universal в отворено писмо заяви, че платформата гради бизнес, базиран на музика, без да плаща справедлива стойност за музиката.