През последните месеци Анджелина Джоли привлича внимание не само с новата си роля, но и със слуховете за близки отношения с рапъра Акала

Анджелина Джоли се появи на премиерата на филма "Мария" и разкри подробности за личния си живот.

В интервю за списание People, 49-годишната звезда сподели, че в момента е необвързана, отхвърляйки слуховете за предполагаема връзка с рапъра Акала.

На 26 октомври Джоли блесна на червения килим на премиерата на „Мария“, част от програмата на AFI Fest в Лос Анджелис. Във филма тя изпълнява главната роля и призна, че се идентифицира с героинята си по отношение на чувството за самота, което изпитва и в реалния живот.

„Мога да бъда всякаква в живота, но отдадеността ми към работата е неоспорима. Не ми се говори много за това, защото е нещо твърде лично. Но самотата и фокусът върху професията ми са факт,“ сподели Джоли.

„Мария“ е филм на режисьора Пабло Лараин и е копродукция на Германия, САЩ, ОАЕ и Италия. Лентата, вдъхновена от живота на оперната легенда Мария Калас, е по сценарий на Стивън Найт, а премиерата ѝ се състоя на 29 август 2024 г. по време на 81-вия филмов фестивал във Венеция.

Спекулациите за тяхната връзка започнаха през август, когато двамата бяха забелязани заедно на фестивала във Венеция. Оттогава насам Джоли и Акала са били видени няколко пъти заедно на обществени събития.

