Време е за промяна

Популярните телевизионни водещи Иван Христов и Андрей Арнаудов се похвалиха със сериозен напредък в кариерата си като продуценти. Те обаче отчетоха, че това е свързано с раздяла с нещо, с което от години е свързан животът им. Популярният тандем трябва да приключи със своя офис, става ясно от публикация в „Инстаграм".

„Няма невъзможни неща“ е фразата, с която започна нашата кариера. Затова когато видяхме надписа на тази врата – Anything is possible, разбрахме, че офисът зад нас, ще бъде наш. Този офис ни донесе много късмет и с течение на времето ангажиментите ни много пораснаха. Екипът стана много по-голям и по-голям. Освен това догодина ще имаме нужда от цял кино отдел. Това налага да се разделим с този офис и да го продадем. Надяваме се, че и на вас ще донесе късмет“, споделиха Иван и Андрей във видео в социалните мрежи.

Към кадрите те публикуваха и по-подробен текст. Ето какво пише в него: „Време е да се разделим с нашия любим офис, в който се осъществиха проекти, любими на всички вас! Екипът, както и новите ни проекти започват да се увеличават и се налага да намерим ново, по-голямо място. На бъдещите собственици можем да кажем само едно, в този офис наистина няма невъзможни неща, както е написано и на входа му!“.

Двамата продуценти направиха фурор през годините, развивайки различни проекти. Последният от тях е предаването „Фермата“, реализирало няколко много успешни сезона. Преди това двамата направиха „Сблъсък“, „Къртицата“, сериала „Съни бийч“ и други, припомнят от vihrogon.bg.

Офисът е 330 квадратни метра и се намира в престижния квартал „Лозенец“.

Вътре разполага със заседателна зала и работно табло за задачи, на което Иван пише „Само Левски“.