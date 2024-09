Припомняме, че 49-годишният изпълнител беше намерен мъртъв в резиденцията си на 24 юни

Стана ясно от какво е провокирана смъртта на фронтмена на Crazy Town Сет Бинзър, познат най-вече с псевдонима си Шифти Шелшък, който си отиде от този свят преди три месеца, пише Дир.бг.

В изявление, публикувано по-рано тази седмица, съдебен лекар от окръг Лос Анджелис разкри, че официалната причина за смъртта на певеца и текстописец е комбинираното въздействие на фентанил, кокаин и метамфетамин.

Припомняме, че 49-годишният изпълнител беше намерен мъртъв в резиденцията си на 24 юни. Още тогава неговият представител заяви пред сп. Rolling Stone, че смята, че причината накрая ще се окаже случайно предозиране.

"Сет се бори с проблеми със злоупотребата с вещества от доста време. Не беше доволен от ежедневната борба, която се нарича живот. Някои хора се справят по различни начини. Жалко е, че губим толкова много хора заради пристрастяване и достъп до вредни лекарства. Случаят на Шифти беше истинска трагедия. Твърде бързо, твърде трудно, твърде рано си отиде."

Бинзер е съосновател на групата Crazy Town, сформирана в Южна Калифорния през 1999 г. Заедно с колегата му Брет Мазур постигат успех сравнително бързо с дебютния си албум The Gift of the Game, а сингълът им "Butterfly" оглавява всички първи места на музикалните класации. На върха на славата си Crazy Town си партнират с групата Red Hot Chili Peppers, като неведнъж споделят в интервю, че момчетата от бандата са им "огромно вдъхновение".

Уви, през 2003 г. Crazy Town се разпадат за известно време. Чак през 2015 се събират, за да пуснат третия си студиен албум The Brimstone Sluggers.