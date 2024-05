Киноманите по света потънаха в траур. Отидоха си култови актьори от "Брилянтин" и "Игра на тронове", пише "Телеграф".

Не е вече между нас Сюзън Бъкнър, запомнена с ролята на приятелката на Оливия Нютън-Джон, Пати в емблематичен филм с джон Траволта - "Брилянтин". Актрисата спечели слава, именно играейки ролята Пати Симкокс, веселата приятелка на мажоретката Санди (Оливия Нютън-Джон) във филмовия мюзикъл. Семейството й разкри, че Сюзън е починала мирно, заобиколена от близки в Маями на 2 май, според Deadline.

Сюзън се появи в няколко телевизионни предавания и филми, включително вариететни предавания като The Mac Davis Show, Sonny and Cher и The Brady Bunch Variety Hour.

Тя също беше сред конкурентките за короната на Мис Америка, представляваща щата Вашингтон през 1972 г. Сюзън ни напусна на 72 години.

Сред нас вече не е и Иън Гелдър, звездата от „Игра на тронове“ и „Торчууд“ починал след битка с рака. Неговият съпруг, колегата актьор Бен Даниелс, обяви трагичната смърт във вторник вечерта.

Двойката беше заедно от 1993 г. Запознават се по време на продукцията на Joe Orton's Entertaining Mr Sloane.

Звездата на короната написа: „С огромна тъга и тежко сърце, разбито на милиони парчета, пускам този пост, за да съобщя за смъртта на моя скъп съпруг и партньор в живота Иън Гелдър.

„Иън беше диагностициран с рак на жлъчните пътища през декември и на 6 май почина в 13:07.

„Бях спрял всякаква работа, за да се грижа за него, но никой от нас нямаше представа, че всичко ще бъде толкова бързо. Той беше моята абсолютна скала и бяхме партньори повече от 30 години. Ако не бяхме заедно, си говорехме всеки ден.

„Той беше най-милото, най-щедрото и любящо човешко същество. Той беше прекрасен прекрасен актьор и всеки, който работеше с него, беше докоснат от сърцето и светлината му. Честно казано не знам какво ще правя без него до мен. Той се справи с ужасната си болест с такава смелост, без никакво самосъжаление. никога."