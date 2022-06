Страшна трагедия разтърси семейството на Виктория Георгиева. Чаровната млада изпълнителка, която представи страната ни на песенния конкурс "Евровизия", загуби баща си.

"Лети, скъпи тате...", пише изпълнителката в социалните мрежи, с което й съобщава за сполетялото я нещастие.

Младата изпълнителка неотдавна сподели, че баща й Петър е болен от АЛС (амиотрофична латерална склероза).

"Годината ми започна много добре, но след това последваха няколко събития, които преобърнаха живота ми. Конкурсът Евровизия беше отменен, а няколко месеца по-късно баща ми беше диагностициран с много рядка болест - амиотрофична латерална склероза. Беше като гръм от ясно небе, защото не го очаквахме. Аз много обичам семейството си и винаги искам да им помагам с каквото мога, но е тежко, когато виждаш най-близките ти да се влошават с всеки изминал ден и няма как да им помогнеш, защото просто няма лечение.", бе споделила Вики в свое телевизионно интервю от 2021-ва.

Личната история, която преживява Виктория, е и в основата на посланието в музикалното видео на българското предложение за "Евровизия" 2021. "Growing Up is Getting Old" има специално послание, посветена е на семейството и моментите с близките ни.

В Инстаграм профила си, Виктория сподели редица трогателни моменти с баща си. "Все така ме изпращаше" и "Ей така ще си те помня" написа още певицата, пише show.blitz.bg.